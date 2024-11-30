https://ria.ru/20241130/siriya-1986652535.html
Боевики вошли в город Мурек в сирийской провинции Хама
Боевики вошли в город Мурек в сирийской провинции Хама - РИА Новости, 30.11.2024
Боевики вошли в город Мурек в сирийской провинции Хама
Боевики вошли в город Мурек в сирийской провинции Хама, расположенный приблизительно в 30 километрах к северу от одноименного административного центра... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:07
2024-11-30T19:07
2024-11-30T19:33
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Боевики вошли в город Мурек в сирийской провинции Хама, расположенный приблизительно в 30 километрах к северу от одноименного административного центра провинции, сообщает радиостанция Sham FM."Вооруженные группировки вошли в город Мурек в провинции Хама", - говорится в сообщении.Радиостанция также назвала недостоверными сообщения о том, что боевики находятся в городах Мухрада и Скальбия в Хаме. По ее информации, на окраинах этих городов находятся сирийские военные.В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
https://ria.ru/20241130/aleppo-1986620304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хама (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Хама (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Боевики вошли в город Мурек в сирийской провинции Хама
Sham FM: Боевики вошли в Мурек, расположенный в 30 км от центра провинции Хама
КАИР, 30 ноя - РИА Новости.
Боевики вошли в город Мурек в сирийской провинции Хама, расположенный приблизительно в 30 километрах к северу от одноименного административного центра провинции, сообщает радиостанция Sham FM
.
"Вооруженные группировки вошли в город Мурек в провинции Хама", - говорится в сообщении.
Радиостанция также назвала недостоверными сообщения о том, что боевики находятся в городах Мухрада и Скальбия в Хаме. По ее информации, на окраинах этих городов находятся сирийские военные.
В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.