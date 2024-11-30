https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии

"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии - РИА Новости, 30.11.2024

"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии

Внезапное обострение: боевики нескольких экстремистских группировок атаковали позиции правительственных войск САР. Террористам удалось захватить ряд населенных... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:05

война в сирии

безопасность

алеппо

сирия

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Внезапное обострение: боевики нескольких экстремистских группировок атаковали позиции правительственных войск САР. Террористам удалось захватить ряд населенных пунктов, подтянуть резервы и закрепиться. Армия пытается отбить утраченное. О ситуации на севере ближневосточной страны — в материале РИА Новости.Рывок на АлеппоНаступление началось утром в среду, 27 ноября, в провинциях Идлиб и Алеппо. Группировки "Джебхат ан-Нусра"* и "Сирийской национальной армии"* смогли заранее тайно перебросить значительные силы в эти районы. Нарушив соглашение о деэскалации, заключенное в 2020 году при участии России, Турции и Ирана, они атаковали на широком фронте и вышли на окраины Алеппо — одного из крупнейших городов страны, за который в десятые годы велись напряженные бои.По данным специализированных телеграм-каналов, ситуация вокруг Алеппо стремительно ухудшалась. Боевики наступали сразу с трех сторон: западнее в районе Башнитры, юго-западнее — на перерезанном участке трассы М-5 и южнее у Саракиба. Этот населенный пункт правительственные войска пока удерживают. Здесь действует одно из наиболее сильных соединений — 25-я дивизия специального назначения, подготовленная российскими инструкторами. Через нее боевикам пройти не удалось.В четверг Минобороны сообщило, что группировки экстремистов понесли большие потери в технике и живой силе. "Правительственные войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям", — говорится в коммюнике. Тем не менее активность боевиков не снижается.В этот же день боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* и их приспешники приступили к штурму города Анадан в девяти километрах к северо-западу от Алеппо, чтобы перерезать важную трассу на север — в Нуболь и Аз-Захру, куда теоретически могут эвакуироваться мирные жители и отступить войска. Очевидно, Алеппо хотят окружить.Западнее продолжаются тяжелые бои в окрестностях Кяфр-Даэля и Башкатина. Южнее боевики заняли Джамият Кахрабу и Хан аль-Ассаль, захватив там много трофеев — артиллерию, танки, боеприпасы, автомобили. Оттуда террористы продвигаются к самому Алеппо.В пятницу сирийская армия контратаковала. Сообщается об уничтожении более 400 боевиков. Активную поддержку в отражении наступления правительственным войскам оказывали ВКС России: наносили удары в том числе авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), применяющимися на Украине.Украинский следВ Москве уже отреагировали на происходящее в северных регионах Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль выступает за конституционный порядок. Действия боевиков он охарактеризовал как посягательство на суверенитет Сирии. В Иране отреагировали жестче. Официальный представитель МИД Исмаил Багаи заявил, что все это — часть плана Вашингтона по общей дестабилизации региона.Как бы то ни было, в тактике боевиков явно прослеживается чужой опыт. "Хайят Тахрир аш-Шам"* в своих интернет-каналах опубликовала кадры объективного контроля боевого применения FPV-дронов, а также беспилотников, предназначенных для сброса самодельных боеприпасов. БПЛА экстремистов поражают армейскую бронетехнику и полевые позиции. Утверждают даже, что дрон-камикадзе уничтожил вертолет правительственных сил. Похоже, операторов тренировали иностранные инструкторы.Издание Middle East Spectator сообщает, что среди боевиков, атакующих правительственные войска, замечены украинские полевые командиры. Украина в координации с США давно обучает "Хайят Тахрир аш-Шам"*, о чем писали сами украинские СМИ. Параллельно с этим Киев для восполнения дефицита живой силы в рядах ВСУ проводит в регионе масштабные вербовочные кампании. Последний штрих — боевики-исламисты носят на рукавах повязки из синего и зеленого скотча. Точь-в-точь как в ВСУ.Часовая бомбаПо мнению экспертов, в этом видна рука не только Вашингтона и Киева, но и Анкары."В первую очередь это сирийско-турецкие проблемы, — считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. — У Эрдогана и его прокси в Сирии, которые сейчас атакуют, в последнее время обострились отношения с Дамаском. Асад укрепляет позиции в регионах, находящихся под контролем протурецких боевиков. Вполне ожидаемым было бы весеннее наступление его армии. Сирийские источники указывали на высокую вероятность такого варианта развития событий. Турецкие прокси хотят сыграть на опережение".Выживание дружественного сирийского режима для Москвы крайне важно, продолжает политолог. Уход российского воинского контингента с Ближнего Востока еще больше бы осложнил и без того непростые отношения с Анкарой. Необходимо учитывать и иранский фактор — Тегерану очень не понравится, если Россия покинет Сирию. Следовательно, стоит ждать интенсификации действий российской армии и в этом регионе.Как отмечают наблюдатели, среди боевиков много выходцев из Средней Азии — Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Получив боевой опыт, они вернутся домой. А оттуда могут попасть в Россию под видом гастарбайтеров. Нет никаких сомнений, что западные "партнеры" готовят подобные сценарии. Лучше всего эту "часовую бомбу" разряжать как можно дальше от российских границ.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20241129/vvs-1986384141.html

https://ria.ru/20241126/pentagon-1985886518.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, алеппо, сирия, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, снг