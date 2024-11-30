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Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" через ультиматумы Москве - РИА Новости, 30.11.2024
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16:36 30.11.2024 (обновлено: 18:25 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/sholts-1986637726.html
Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" через ультиматумы Москве
Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" через ультиматумы Москве - РИА Новости, 30.11.2024
Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" через ультиматумы Москве
Германия не должна рисковать своей безопасностью, выдвигая ультиматумы России, заявил канцлер Олаф Шольц в первой предвыборной речи на конференции... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:36
2024-11-30T18:25
в мире
германия
россия
киев
олаф шольц
украина
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БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Германия не должна рисковать своей безопасностью, выдвигая ультиматумы России, заявил канцлер Олаф Шольц в первой предвыборной речи на конференции Социал-демократической партии, посвященной его кандидатуре.&quot;Фридрих Мерц хочет предъявить ультиматум ядерной державе — России. Он совершенно открыто заявил в бундестаге, что если Путин не сделает то, что хочет Германия, то с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут пущены далеко вглубь территории России. Я могу только сказать — осторожно! Нельзя играть в &quot;русскую рулетку&quot; с безопасностью Германии&quot;, — заявил политик.Действующий глава правительства призвал к дальнейшей поддержке Украины, но так, чтобы Германия не стала участником конфликта.Канцлер также упомянул испытание новейшей российской ракеты "Орешник", которая, как констатировал Шольц, по своим характеристикам превышает все ранее использованные типы вооружения в этом конфликте."Можно отмахнуться от всего этого как от пустой угрозы в духе "как-нибудь обойдется". Но "как-нибудь обойдется" — такая позиция не годится, когда речь идет о безопасности Германии", — подчеркнул он.Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля будущего года. Правительственный кризис начался после того, как по настоянию Шольца правительство покинул министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание главы минфина в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
https://ria.ru/20241128/putin-1986268137.html
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в мире, германия, россия, киев, олаф шольц, украина, фридрих мерц, кристиан линднер, хдс/хсс
В мире, Германия, Россия, Киев, Олаф Шольц, Украина, Фридрих Мерц, Кристиан Линднер, ХДС/ХСС
Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" через ультиматумы Москве

Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" c безопасностью через ультиматумы РФ

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Германия не должна рисковать своей безопасностью, выдвигая ультиматумы России, заявил канцлер Олаф Шольц в первой предвыборной речи на конференции Социал-демократической партии, посвященной его кандидатуре.
«

"Фридрих Мерц хочет предъявить ультиматум ядерной державе — России. Он совершенно открыто заявил в бундестаге, что если Путин не сделает то, что хочет Германия, то с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут пущены далеко вглубь территории России. Я могу только сказать — осторожно! Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии", — заявил политик.

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Мерц — глава Христианско-демократического союза и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Действующий глава правительства призвал к дальнейшей поддержке Украины, но так, чтобы Германия не стала участником конфликта.
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Канцлер также упомянул испытание новейшей российской ракеты "Орешник", которая, как констатировал Шольц, по своим характеристикам превышает все ранее использованные типы вооружения в этом конфликте.
«
"Можно отмахнуться от всего этого как от пустой угрозы в духе "как-нибудь обойдется". Но "как-нибудь обойдется" — такая позиция не годится, когда речь идет о безопасности Германии", — подчеркнул он.
Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля будущего года. Правительственный кризис начался после того, как по настоянию Шольца правительство покинул министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание главы минфина в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
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В миреГерманияРоссияКиевОлаф ШольцУкраинаФридрих МерцКристиан ЛинднерХДС/ХСС
 
 
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