Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" через ультиматумы Москве
Шольц призвал не играть в "русскую рулетку" c безопасностью через ультиматумы РФ
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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"Фридрих Мерц хочет предъявить ультиматум ядерной державе — России. Он совершенно открыто заявил в бундестаге, что если Путин не сделает то, что хочет Германия, то с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут пущены далеко вглубь территории России. Я могу только сказать — осторожно! Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии", — заявил политик.
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Мерц — глава Христианско-демократического союза и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
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Канцлер также упомянул испытание новейшей российской ракеты "Орешник", которая, как констатировал Шольц, по своим характеристикам превышает все ранее использованные типы вооружения в этом конфликте.
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"Можно отмахнуться от всего этого как от пустой угрозы в духе "как-нибудь обойдется". Но "как-нибудь обойдется" — такая позиция не годится, когда речь идет о безопасности Германии", — подчеркнул он.
Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля будущего года. Правительственный кризис начался после того, как по настоянию Шольца правительство покинул министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание главы минфина в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
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