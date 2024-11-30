В Швейцарии признали отказ пригласить Россию на саммит по Украине ошибкой
Швейцарский сенатор Поджиа счел отказ пригласить РФ на саммит по Украине ошибкой
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Не пригласить Россию на саммит по Украине в Бургенштоке было огромной дипломатической ошибкой, Швейцария не сыграла свою роль нейтрального посредника в этом конфликте, заявил РИА Новости швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (ДСЦ) Мауро Поджиа.
"Швейцария не сыграла свою роль нейтрального посредника и могла бы действовать иначе, будь то в своих публичных заявлениях или в организации мирной конференции в Бюргенштоке, не пригласив Россию… Не пригласить Россию было огромной дипломатической ошибкой. Затем Москва могла бы отклонить приглашение, но должны были быть приглашены обе стороны", - сказал он.
Поджиа добавил, что видеообращение Владимира Зеленского к парламенту в 2023 году также было "очень плохим сигналом".
"Я был лично категорически против. Это свидетельствует об отсутствии сдержанности и осмотрительности. Нужно уметь смотреть на ситуацию в глазах другого (России - ред.), чтобы понять, как это можно было воспринимать", - подчеркнул сенатор.
"Демократический союз центра" - крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Меркель дала совет Украине по переговорам с Россией
29 ноября, 17:22
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.