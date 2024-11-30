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В РПЦ прокомментировали приказ о служении священников в больницах - РИА Новости, 30.11.2024
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Религия
 
16:57 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/rpts-1986639840.html
В РПЦ прокомментировали приказ о служении священников в больницах
В РПЦ прокомментировали приказ о служении священников в больницах - РИА Новости, 30.11.2024
В РПЦ прокомментировали приказ о служении священников в больницах
Приказ Минздрава РФ о служении священников в больницах в целом учитывает позицию Русской православной церкви, рассказала РИА Новости руководитель правового... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:57
2024-11-30T16:57
религия
россия
татьяна голикова
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Приказ Минздрава РФ о служении священников в больницах в целом учитывает позицию Русской православной церкви, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Минздрав России утвердил общие требования к организации посещения пациентов в медучреждениях священнослужителями, соответствующий приказ был опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации. "Приказ в целом учитывает предложения Церкви. В частности, он предусматривает положение, согласно которому в медицинские организации для совершения религиозных обрядов, включая богослужения, таинства причащения и соборования, должны допускаться священники централизованных религиозных организаций. Соответственно, лица, относящиеся к нетрадиционным религиозным объединениям либо не имеющие священного сана, не могут допускаться к пациентам для совершения религиозных обрядов", - сказала игумения Ксения. По ее словам, священный сан и принадлежность к централизованной религиозной организации должны подтверждаться документом, выданным религиозной организацией. "Священник может посещать пациента в любое время. Однако, если речь идёт о реанимации, то время посещения следует согласовать с завреанимацией или дежурным врачом. В каждом медицинском учреждении должно быть лицо, ответственное за посещение пациентов священниками. Информация о таком лице должна быть размещена на сайте, а также на стенде медорганизации... Посещение священниками военных госпиталей возможно по решению руководства госпиталей", - рассказала глава правового управления. Согласно приказу Минздрава, посещение пациентов священниками возможно даже в период карантина, продолжила она. "Важно, что приказ предусматривает возможность посещения пациентов даже в период карантина или иных ограничительных мероприятий. В таком случае должны соблюдаться нормы специального законодательства, в том числе в части наличия у священника средств индивидуальной защиты", - подчеркнула игумения. Также, добавила она, документ обязывает руководство медицинских организаций предоставлять отдельные помещения для совершения религиозных обрядов в стационарных условиях. "Речь идёт о молитвенных комнатах, домовых больничных храмах", - заключила собеседница агентства. В октябре игумения Ксения раскритиковала проект приказа Минздрава, согласно которому священников не стали бы пропускать в инфекционные боксированные отделения больниц. В 2022 году в РПЦ сообщали, что по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Минздрав России направил во все субъекты Федерации и в федеральные органы исполнительной власти методические рекомендации по установлению порядка посещения священнослужителями пациентов в стационарах. В соответствии с тем же поручением субъектам Федерации и федеральным органам исполнительной власти было предложено принять на основе рекомендаций собственные нормативные акты, регулирующие порядок допуска священников в стационары.
https://ria.ru/20241011/initsiativa-1977592305.html
https://ria.ru/20240426/svyaschennik-1942337981.html
https://ria.ru/20241009/kolyaska-1977237298.html
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россия, татьяна голикова, русская православная церковь, московская патриархия
Религия, Россия, Татьяна Голикова, Русская православная церковь, Московская Патриархия
В РПЦ прокомментировали приказ о служении священников в больницах

Игумения Ксения: приказ о служении священников в больницах учитывает позицию РПЦ

© Фото : священник Александр КурсаковВ молитвенной комнате
В молитвенной комнате - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : священник Александр Курсаков
В молитвенной комнате. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Приказ Минздрава РФ о служении священников в больницах в целом учитывает позицию Русской православной церкви, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Минздрав России утвердил общие требования к организации посещения пациентов в медучреждениях священнослужителями, соответствующий приказ был опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации.
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"Приказ в целом учитывает предложения Церкви. В частности, он предусматривает положение, согласно которому в медицинские организации для совершения религиозных обрядов, включая богослужения, таинства причащения и соборования, должны допускаться священники централизованных религиозных организаций. Соответственно, лица, относящиеся к нетрадиционным религиозным объединениям либо не имеющие священного сана, не могут допускаться к пациентам для совершения религиозных обрядов", - сказала игумения Ксения.
По ее словам, священный сан и принадлежность к централизованной религиозной организации должны подтверждаться документом, выданным религиозной организацией.
"Священник может посещать пациента в любое время. Однако, если речь идёт о реанимации, то время посещения следует согласовать с завреанимацией или дежурным врачом. В каждом медицинском учреждении должно быть лицо, ответственное за посещение пациентов священниками. Информация о таком лице должна быть размещена на сайте, а также на стенде медорганизации... Посещение священниками военных госпиталей возможно по решению руководства госпиталей", - рассказала глава правового управления.
Согласно приказу Минздрава, посещение пациентов священниками возможно даже в период карантина, продолжила она.
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"Важно, что приказ предусматривает возможность посещения пациентов даже в период карантина или иных ограничительных мероприятий. В таком случае должны соблюдаться нормы специального законодательства, в том числе в части наличия у священника средств индивидуальной защиты", - подчеркнула игумения.
Также, добавила она, документ обязывает руководство медицинских организаций предоставлять отдельные помещения для совершения религиозных обрядов в стационарных условиях.
"Речь идёт о молитвенных комнатах, домовых больничных храмах", - заключила собеседница агентства.
В октябре игумения Ксения раскритиковала проект приказа Минздрава, согласно которому священников не стали бы пропускать в инфекционные боксированные отделения больниц.
В 2022 году в РПЦ сообщали, что по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Минздрав России направил во все субъекты Федерации и в федеральные органы исполнительной власти методические рекомендации по установлению порядка посещения священнослужителями пациентов в стационарах. В соответствии с тем же поручением субъектам Федерации и федеральным органам исполнительной власти было предложено принять на основе рекомендаций собственные нормативные акты, регулирующие порядок допуска священников в стационары.
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РелигияРоссияТатьяна ГоликоваРусская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
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