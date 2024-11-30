https://ria.ru/20241130/rosatom-1986614426.html

Эксперты "Росатома" обсудили научные прорывы и тренды в подготовке кадров

Эксперты "Росатома" обсудили научные прорывы и тренды в подготовке кадров - РИА Новости, 30.11.2024

Эксперты "Росатома" обсудили научные прорывы и тренды в подготовке кадров

Представители госкорпорации "Росатом" приняли участие в порядка 20 сессиях IV Конгресса молодых ученых, где обсудили медицину, термоядерную энергетику,... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T11:30

2024-11-30T11:30

2024-11-30T11:30

время науки

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

национальный центр физики и математики (нцфм)

федеральная территория "сириус"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Представители госкорпорации "Росатом" приняли участие в порядка 20 сессиях IV Конгресса молодых ученых, где обсудили медицину, термоядерную энергетику, фундаментальные исследования, новый национальный проект по атомным и энергетическим технологиям, квантовые вычисления, сообщает пресс-служба Национального центра физики и математики (НЦФМ). В рамках деловой программы конгресса при поддержке "Росатома" и его организаций прошли шесть сессий. В частности, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев принял участие в открытом диалоге "Человек и технологии: любовь или расчет", который прошел в рамках деловой программы конгресса. В диалоге также приняли участие популяризатор науки, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов, директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич, телеведущий и автор идеи фильма "Антарктида. Хождение за три полюса" Валдис Пельш и другие. "Атомная отрасль создавалась молодыми людьми. Эта традиция – ставка на молодежь – сохраняется сегодня в “Росатоме”. Сегодня почти треть сотрудников госкорпорации – молодые специалисты. Чтобы они стали драйвером изменений, необходимо вовлекать их в решение актуальных проблем, помогая развивать не только профессионализм, но и чувство ответственности за будущее. Мы должны создавать условия, чтобы молодые ученые и инженеры могли реализовать свои идеи и увидеть результат своей работы", – приводит пресс-служба слова Лихачева. Во время пленарного заседания конгресса директор Академии "Маяк им. А. Д. Сахарова" Мария Зотова, участвовавшая в создании комплексной цифровой технологии проектирования ядерных энергетических установок для ледоколов, поделилась своей формулой успеха и перечислила три ее составляющие: общение и контакты; мечта и возможность прямого диалога с заказчиком. Комментарии к ее выступлению дала замгенерального директора по персоналу "Росатома" Татьяна Терентьева. По ее словам, главное – не бояться доверять ответственность молодежи. Этот подход – часть культурного кода "Росатома", многие отцы-основатели атомной отрасли внесли вклад в глобальную науку и стали первыми в молодом возрасте. Она отметила, что так происходит и сегодня, когда, например, руководителями лабораторий в "Росатоме" становятся вчерашние выпускники вузов Директор по информационной инфраструктуре госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов стал участником сессии "Инженер – супергерой нового времени". Участники обсудили возросший спрос на инженеров широкого спектра в рамках реализации проектов по достижению технологической независимости. По словам Абакумова, инженер сегодня должен обладать углубленным знанием фундаментальных наук, понимать устройство современных отечественных решений и оценивать возможность внедрения перспективных технологий. Директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева на сессии "Профессии будущего: квантовые технологии и рынок труда" отметила, что развитие новой индустрии потребует появления специалистов, которые смогут объединить свою профессию с квантовыми технологиями. В рамках конгресса по инициативе департамента научно-технических программ и проектов госкорпорации "Росатом" и АО "Прорыв" состоялась дискуссия "Технологическое лидерство: новые горизонты". Директор по управлению научно-техническими программами и проектами "Росатома" Наталья Ильина отметила, что среди 11 нацпроектов технологического лидерства, в которых "Росатом" участвует, ключевым для отрасли является "Новые атомные и энергетические технологии". Научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев выступил модератором другой дискуссии, прошедшей при поддержке "Росатома". Участники обсудили возможности генерации новых, а также перспективы усвоения уже существующих в мире фундаментальных достижений, рассмотрели научный потенциал российских регионов и механизмы его вовлечения для решения задач технологического развития ключевых сфер нашей страны на ближайшую и долгосрочную перспективу. Еще одну сессию "Росатома" модерировал директор направления научно-технических исследований и разработок госкорпорации член-корреспондент РАН Виктор Ильгисонис. Участники ведущих научных организаций "Росатома" и РАН поделились текущими достижениями в области управляемого термоядерного синтеза, а также рассказали о дальнейших планах в рамках исполнения международной и национальной термоядерных программ. Первый заместитель генерального директора АО "Росатом Наука" Алексей Дуб рассказал о работе научного блока с новыми материалами в различных условиях (температура, давление, среда), качественному сокращению сроков создания новых материалов с восьми лет до трех месяцев и продлению ресурса наностали с 30 до 60 лет. Советник заместителя генерального директора по науке и стратегии "Росатома" Екатерина Рахманкина представила программы работы со школьниками и студентами, а также молодыми учеными, доля которых, по ее словам, сейчас среди сотрудников научного блока составляет около 40%. IV Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимиром Путиным. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

россия

федеральная территория "сириус"

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный центр физики и математики (нцфм), федеральная территория "сириус"