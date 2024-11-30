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Рогов назвал командующего Сухопутными войсками ВСУ военным преступником - РИА Новости, 30.11.2024
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13:10 30.11.2024 (обновлено: 14:40 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/rogov-1986621045.html
Рогов назвал командующего Сухопутными войсками ВСУ военным преступником
Рогов назвал командующего Сухопутными войсками ВСУ военным преступником - РИА Новости, 30.11.2024
Рогов назвал командующего Сухопутными войсками ВСУ военным преступником
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T13:10
2024-11-30T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого военным преступником, причастным к репрессиям, расстрелам и пыткам мирных граждан на Донбассе. В пятницу Владимир Зеленский заявил о назначении на пост командующего Сухопутными войсками ВСУ Драпатого. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. "Драпатый - это беспринципный человек и военный преступник. В 2014 году он печально прославился тем, что был в одной из бронемашин, которые таранили мирных жителей Мариуполя. Именно он на полном ходу въезжал в баррикады, возведенные местными жителями, протестующими против государственного переворота на Майдане", - рассказал Рогов РИА Новости. По его словам, Драпатый регулярно в открытую, не закрывая лицо, участвовал в пытках, расстрелах и репрессиях мирных жителей на оккупированной ВСУ территории ДНР. "Именно за эти преступления он и получил в свое время звание героя Украины. Это хладнокровный, расчетливый и неглупый враг, недооценивать его не стоит", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, Драпатый "прославился" еще и тем, что в 2021 году, будучи офицером ВСУ, на торжественном мероприятии прилюдно встал на колено перед тогдашним послом Великобритании на Украине Мелиндой Симмонс. Согласной информации из украинских источников, Драпатый ранее командовал оперативно-тактическими группировками ВСУ "Луганск" и "Харьков". По данным Следственного комитета РФ, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.
https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html
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в мире, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия
Рогов назвал командующего Сухопутными войсками ВСУ военным преступником

Рогов назвал нового командующего войсками ВСУ Драпатого военным преступником

© Фото : Министерство обороны УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : Министерство обороны Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого военным преступником, причастным к репрессиям, расстрелам и пыткам мирных граждан на Донбассе.
В пятницу Владимир Зеленский заявил о назначении на пост командующего Сухопутными войсками ВСУ Драпатого. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский.
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"Драпатый - это беспринципный человек и военный преступник. В 2014 году он печально прославился тем, что был в одной из бронемашин, которые таранили мирных жителей Мариуполя. Именно он на полном ходу въезжал в баррикады, возведенные местными жителями, протестующими против государственного переворота на Майдане", - рассказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Драпатый регулярно в открытую, не закрывая лицо, участвовал в пытках, расстрелах и репрессиях мирных жителей на оккупированной ВСУ территории ДНР.
"Именно за эти преступления он и получил в свое время звание героя Украины. Это хладнокровный, расчетливый и неглупый враг, недооценивать его не стоит", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, Драпатый "прославился" еще и тем, что в 2021 году, будучи офицером ВСУ, на торжественном мероприятии прилюдно встал на колено перед тогдашним послом Великобритании на Украине Мелиндой Симмонс.
Согласной информации из украинских источников, Драпатый ранее командовал оперативно-тактическими группировками ВСУ "Луганск" и "Харьков". По данным Следственного комитета РФ, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.
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