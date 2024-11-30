Рогов назвал командующего Сухопутными войсками ВСУ военным преступником
Рогов назвал нового командующего войсками ВСУ Драпатого военным преступником
© Фото : Министерство обороны УкраиныМихаил Драпатый
© Фото : Министерство обороны Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого военным преступником, причастным к репрессиям, расстрелам и пыткам мирных граждан на Донбассе.
В пятницу Владимир Зеленский заявил о назначении на пост командующего Сухопутными войсками ВСУ Драпатого. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский.
"Драпатый - это беспринципный человек и военный преступник. В 2014 году он печально прославился тем, что был в одной из бронемашин, которые таранили мирных жителей Мариуполя. Именно он на полном ходу въезжал в баррикады, возведенные местными жителями, протестующими против государственного переворота на Майдане", - рассказал Рогов РИА Новости.
"Именно за эти преступления он и получил в свое время звание героя Украины. Это хладнокровный, расчетливый и неглупый враг, недооценивать его не стоит", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, Драпатый "прославился" еще и тем, что в 2021 году, будучи офицером ВСУ, на торжественном мероприятии прилюдно встал на колено перед тогдашним послом Великобритании на Украине Мелиндой Симмонс.
Согласной информации из украинских источников, Драпатый ранее командовал оперативно-тактическими группировками ВСУ "Луганск" и "Харьков". По данным Следственного комитета РФ, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.
СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
29 ноября, 09:49