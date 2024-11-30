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СМИ сообщили о рейдах в московских клубах - РИА Новости, 30.11.2024
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04:20 30.11.2024 (обновлено: 13:35 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/reydy-1986594918.html
СМИ сообщили о рейдах в московских клубах
СМИ сообщили о рейдах в московских клубах - РИА Новости, 30.11.2024
СМИ сообщили о рейдах в московских клубах
ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T04:20
2024-11-30T13:35
анастасия ивлеева
омон россии
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono, сообщает Telegram-канал Mash.Рейды, по данными Telegram-канала, начались во время вечеринок."Около сотни человек положили на пол лицом вниз. Некоторых гостей досматривали", — говорится в сообщении.Причина рейдов не раскрывается.Ночной клуб Arma (бывший "Мутабор") известен тем, что в нем проходила нашумевшая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году.
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анастасия ивлеева, омон россии, происшествия
Анастасия Ивлеева, ОМОН России, Происшествия
СМИ сообщили о рейдах в московских клубах

Mash: ОМОН проводит рейды в ночных клубах Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОН
Сотрудники ОМОН - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono, сообщает Telegram-канал Mash.
Рейды, по данными Telegram-канала, начались во время вечеринок.
«
"Около сотни человек положили на пол лицом вниз. Некоторых гостей досматривали", — говорится в сообщении.
Причина рейдов не раскрывается.
Ночной клуб Arma (бывший "Мутабор") известен тем, что в нем проходила нашумевшая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году.
 
Анастасия ИвлееваОМОН РоссииПроисшествия
 
 
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