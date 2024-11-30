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СМИ сообщили о рейдах в московских клубах

СМИ сообщили о рейдах в московских клубах - РИА Новости, 30.11.2024

СМИ сообщили о рейдах в московских клубах

ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T04:20

2024-11-30T04:20

2024-11-30T13:35

анастасия ивлеева

омон россии

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ОМОН устроил рейды в московских ночных клубах Arma и Mono, сообщает Telegram-канал Mash.Рейды, по данными Telegram-канала, начались во время вечеринок."Около сотни человек положили на пол лицом вниз. Некоторых гостей досматривали", — говорится в сообщении.Причина рейдов не раскрывается.Ночной клуб Arma (бывший "Мутабор") известен тем, что в нем проходила нашумевшая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анастасия ивлеева, омон россии, происшествия