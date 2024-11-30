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Reuters: в Косово произошел взрыв на водоканале между электростанциями

Reuters: в Косово произошел взрыв на водоканале между электростанциями - РИА Новости, 30.11.2024

Reuters: в Косово произошел взрыв на водоканале между электростанциями

Взрыв произошел в пятницу на канале, который питал водой две электростанции, обеспечивающие электричеством Косово, косовоалбанский "премьер" Альбин Курти назвал РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T04:59

2024-11-30T04:59

2024-11-30T04:59

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альбин курти

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в пятницу на канале, который питал водой две электростанции, обеспечивающие электричеством Косово, косовоалбанский "премьер" Альбин Курти назвал взрыв терактом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на выступление Курти. "Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косово, снабжающий водой две угольные электростанции, которые производят почти всю электроэнергию страны", - отмечает агентство со ссылкой на Курти. Агентство отмечает, что власти пока не приводят данные о пострадавших или причине взрыва. По словам агентства, Курти назвал взрыв "террористической атакой" и обвинил в ней Сербию.

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в мире, косово, сербия, альбин курти