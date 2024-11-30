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Reuters: в Косово произошел взрыв на водоканале между электростанциями - РИА Новости, 30.11.2024
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04:59 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/reuters-1986595455.html
Reuters: в Косово произошел взрыв на водоканале между электростанциями
Reuters: в Косово произошел взрыв на водоканале между электростанциями - РИА Новости, 30.11.2024
Reuters: в Косово произошел взрыв на водоканале между электростанциями
Взрыв произошел в пятницу на канале, который питал водой две электростанции, обеспечивающие электричеством Косово, косовоалбанский "премьер" Альбин Курти назвал РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T04:59
2024-11-30T04:59
в мире
косово
сербия
альбин курти
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в пятницу на канале, который питал водой две электростанции, обеспечивающие электричеством Косово, косовоалбанский "премьер" Альбин Курти назвал взрыв терактом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на выступление Курти. "Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косово, снабжающий водой две угольные электростанции, которые производят почти всю электроэнергию страны", - отмечает агентство со ссылкой на Курти. Агентство отмечает, что власти пока не приводят данные о пострадавших или причине взрыва. По словам агентства, Курти назвал взрыв "террористической атакой" и обвинил в ней Сербию.
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в мире, косово, сербия, альбин курти
В мире, Косово, Сербия, Альбин Курти
Reuters: в Косово произошел взрыв на водоканале между электростанциями

Reuters сообщил о взрыве на водоканале между электростанциями в Косово

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в пятницу на канале, который питал водой две электростанции, обеспечивающие электричеством Косово, косовоалбанский "премьер" Альбин Курти назвал взрыв терактом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на выступление Курти.
"Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косово, снабжающий водой две угольные электростанции, которые производят почти всю электроэнергию страны", - отмечает агентство со ссылкой на Курти.
Армения - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Армении на газозаправочной станции прогремел взрыв
29 ноября, 21:58
Агентство отмечает, что власти пока не приводят данные о пострадавших или причине взрыва. По словам агентства, Курти назвал взрыв "террористической атакой" и обвинил в ней Сербию.
 
В миреКосовоСербияАльбин Курти
 
 
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