https://ria.ru/20241130/razvod-1986597024.html

Адвокат рассказала, как подготовиться к разделу имущества при разводе

Адвокат рассказала, как подготовиться к разделу имущества при разводе - РИА Новости, 30.11.2024

Адвокат рассказала, как подготовиться к разделу имущества при разводе

Перед обращением в суд для развода и раздела имущества лучше заранее собрать документы, чеки, сведения о банковских реквизитах второго супруга, сообщила РИА... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T06:36

2024-11-30T06:36

2024-11-30T06:37

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Перед обращением в суд для развода и раздела имущества лучше заранее собрать документы, чеки, сведения о банковских реквизитах второго супруга, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. Она напомнила, что при разделе имущества поровну делится движимое и недвижимое имущество, совместные долговые обязательства супругов, доходы от предпринимательской и трудовой деятельности, вне зависимости от того, на чье имя оформлено имущество или происходят денежные перечисления. Актуальная судебная практика применительно к кредитным обязательствам и их разделу такова: сторона спора может претендовать на денежную компенсацию, за погашенные за счет общих денежных средств в браке, добрачные кредитные обязательства, в остальном кредитные обязательства делятся пополам. "Раздел имущества происходит на дату прекращения брака, или же на дату фактического прекращения брачно-семейных отношений - это момент, когда супруги фактически прекращают вести совместный быт и в суде это может иметь ключевое значение для опорной даты раздела имущества, так как суд делит имущество на определённую дату. Так как практика знает случаи, когда супруги не расторгают брак, фактически расходятся и спустя время принимают решение все же разделить имущество, но к этому моменту у каждого уже имеется дополнительное имущество, которое по нормам семейного кодекса считается общим… тогда в суде предстоит в рамках ст.56 ГПК РФ доказывать фактическое прекращение брачно-семейных отношений", - отметила Кузьминова. Адвокат предложила следующий алгоритм для подготовки к спору. Во-первых, не стоит расторгать брак до момента сбора пакета документов на то имущество, которое планируют разделить (документы о праве собственности на недвижимое имущество, договоры и чеки, документы на движимое имущество, сведения о банковских реквизитах второго супруга: т.к. вклады, заработная плата и премии также подлежат разделу). "Это существенно сэкономит время на судебные запросы, споры о разделе имущества слушаются в районных судах и средняя продолжительность от 1 года. Кроме того, пока Вы браке, у Вас сохраняется совместный режим пользования. После расторжения брака каждая из сторон до раздела в суде может создавать существенные препятствия в пользовании тем имуществом, которое оформлено на нее", - уточнила она. Во-вторых, если есть опасения, что второй супруг может "избавиться" от имущества, важно понимать: Вы претендуете на реальное пользование спорным имуществом, или хотите получить денежную компенсацию. "Если хотите получить имущество, вместе с исковым заявлением в суд следует подать ходатайство о применении обеспечительных мер. Это позволит сохранить имущество до момента вынесения решения. Если претендуете на денежную компенсацию Вашей доли, то заблаговременно проведите независимую оценку имущества и предоставьте ее в суд", - посоветовала Кузьминова. В-третьих, важно знать, что предусмотрено три года для обращения в суд. Трехлетний период для раздела исчисляется не только датой расторжения брака, но и в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса РФ трехлетний период будет рассчитан от даты, когда сторона узнала, что ее право нарушено. На практике это может произойти существенно позже расторжения брака. "При подготовке иска помните, что все действия могут быть отзеркалены, так как вторая сторона вправе обратиться со встречными исковыми требованиями и отразить в просительной части иска, свое видение по разделу имущества", - напомнила адвокат.

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https://ria.ru/20241128/gosduma-1986122395.html

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