"Разрубить узел": в Британии раскрыли, с чем столкнется Трамп на Украине
Лорд Эшкрофт предположил, что Трамп мечтает о Нобелевской премии мира за Украину
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине может стать Гордиевым узлом для Дональда Трампа, когда он вступит в должность президента США, пишет британский политик, лорд Майкл Эшкрофт в статье для Express.
"Гордиев узел (выражение, означающее сложную или даже неразрешимую проблему, - прим.ред.), с которым столкнется избранный президент Трамп, когда придет к власти, — это проблема достижения мира на Украине. Не временное прекращение огня, похожее на провалившиеся Минские соглашения, а долгосрочная договоренность, <…> отвечающая основным требованиям обеих сторон", — считает Эшкрофт.
По его словам, данная задача может оказаться намного более сложной, чем ее себе представляет Трамп, но тем более привлекательной для него.
"Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?" — задается вопросом Эшкрофт.
При этом, по мнению политика, Трамп не славится своим терпением и может, подобно Александру Македонскому, "разрубить узел собственным метафорическим мечом", чтобы побыстрее решить проблему Украины.
Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.