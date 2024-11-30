https://ria.ru/20241130/raketa-1986587770.html

Ракета с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 стартовала с Восточного

Ракета с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 стартовала с Восточного - РИА Новости, 30.11.2024

Ракета с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 стартовала с Восточного

Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным аппаратом "Кондор-ФКА" №2 стартовала с космодрома Восточный, трансляцию запуска показывает... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T00:58

2024-11-30T00:58

2024-11-30T09:36

наука

земля

роскосмос

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным аппаратом "Кондор-ФКА" №2 стартовала с космодрома Восточный, трансляцию запуска показывает "Роскосмос". Через 9 минут она выведет на низкую околоземную орбиту разгонный блок со спутником. Как ожидается, "Фрегат" два раза включит свою двигательную установку и доставит "Кондор" на рабочую орбиту высотой 500-550 километров. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 1.55 мск. Первый спутник "Кондор-ФКА" был выведен на орбиту 27 мая 2023 года. С выводом второго группировка будет доведена до штатной численности. Аппараты предназначены для радиолокационного зондирования Земли круглый год и при любой погоде. Каждый спутник может делать до 100 снимков Земли в сутки. Масса одного "Кондора-ФКА" составляет 1050 килограммов, срок активного существования – пять лет. Аппараты предназначены для решения сельскохозяйственных задач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обзорной съёмки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Ранее сообщалось, что два спутника смогут полностью осматривать СМП за 3-4 суток.

https://ria.ru/20240704/sputnik-1957488782.html

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Старт ракеты "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" Ракета "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" стартовала с Восточного. Пара таких аппаратов сможет полностью осматривать Северный морской путь за 3-4 дня. 2024-11-30T00:58 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, роскосмос