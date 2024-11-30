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Ракета с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 стартовала с Восточного - РИА Новости, 30.11.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
00:58 30.11.2024 (обновлено: 09:36 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/raketa-1986587770.html
Ракета с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 стартовала с Восточного
Ракета с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 стартовала с Восточного - РИА Новости, 30.11.2024
Ракета с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 стартовала с Восточного
Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным аппаратом "Кондор-ФКА" №2 стартовала с космодрома Восточный, трансляцию запуска показывает... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T00:58
2024-11-30T09:36
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным аппаратом "Кондор-ФКА" №2 стартовала с космодрома Восточный, трансляцию запуска показывает "Роскосмос". Через 9 минут она выведет на низкую околоземную орбиту разгонный блок со спутником. Как ожидается, "Фрегат" два раза включит свою двигательную установку и доставит "Кондор" на рабочую орбиту высотой 500-550 километров. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 1.55 мск. Первый спутник "Кондор-ФКА" был выведен на орбиту 27 мая 2023 года. С выводом второго группировка будет доведена до штатной численности. Аппараты предназначены для радиолокационного зондирования Земли круглый год и при любой погоде. Каждый спутник может делать до 100 снимков Земли в сутки. Масса одного "Кондора-ФКА" составляет 1050 килограммов, срок активного существования – пять лет. Аппараты предназначены для решения сельскохозяйственных задач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обзорной съёмки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Ранее сообщалось, что два спутника смогут полностью осматривать СМП за 3-4 суток.
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60
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Старт ракеты "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА"
Ракета "Союз-2.1а" со вторым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" стартовала с Восточного. Пара таких аппаратов сможет полностью осматривать Северный морской путь за 3-4 дня.
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земля, роскосмос
Наука, Земля, Роскосмос
Ракета с радиолокационным "Кондором-ФКА" №2 стартовала с Восточного

"Роскосмос" сообщил о старте ракеты со спутником "Кондор-ФКА" с Восточного

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным аппаратом "Кондор-ФКА" №2 стартовала с космодрома Восточный, трансляцию запуска показывает "Роскосмос".
Через 9 минут она выведет на низкую околоземную орбиту разгонный блок со спутником. Как ожидается, "Фрегат" два раза включит свою двигательную установку и доставит "Кондор" на рабочую орбиту высотой 500-550 километров. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 1.55 мск.
Первый спутник "Кондор-ФКА" был выведен на орбиту 27 мая 2023 года. С выводом второго группировка будет доведена до штатной численности. Аппараты предназначены для радиолокационного зондирования Земли круглый год и при любой погоде. Каждый спутник может делать до 100 снимков Земли в сутки.
Масса одного "Кондора-ФКА" составляет 1050 килограммов, срок активного существования – пять лет. Аппараты предназначены для решения сельскохозяйственных задач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обзорной съёмки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Ранее сообщалось, что два спутника смогут полностью осматривать СМП за 3-4 суток.
Ракета космического назначения Союз-2.1а с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли Кондор-ФКА №1 на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
На Восточном завершили испытания спутника "Кондор-ФКА"
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