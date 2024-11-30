https://ria.ru/20241130/putin-1986655114.html
Путин подписал закон о контроле за спиртосодержащей непищевой продукцией
Путин подписал закон о контроле за спиртосодержащей непищевой продукцией - РИА Новости, 30.11.2024
Путин подписал закон о контроле за спиртосодержащей непищевой продукцией
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:38
2024-11-30T19:38
2024-11-30T19:38
экономика
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает с 1 марта 2025 года обязательную маркировку такой продукции средствами идентификации. Организации, занимающиеся производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ее закупки и розничную продажу, обязуют предоставлять сведения об объемах ее производства и оборота в ЕГАИС в соответствии с правилами, утвержденными правительством РФ. При этом обособленным подразделениям организаций – производителей алкоголя запрещается производить спиртосодержащую непищевую продукцию с 1 марта. Оборот такой продукции без маркировки либо с поддельными средствами идентификации станет основанием для аннулирования в судебном порядке лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкоголя и продукции с содержанием спирта. Закон также уточняет особенности применения отдельных положений о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Так, вступление в силу требования об электронной форме сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота такой продукции в этих регионах, переносится на 1 сентября 2025 года. Срок использования товарно-транспортной накладной на бумажном носителе в качестве такого документа продлевается до 1 марта 2027 года. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. С даты вступления в силу и до конца 2025 года разрешается производить абсолютированный этиловый спирт (ректификованный этиловый спирт с содержанием воды не более 0,2% по объему), в том числе денатурированный, организациям с лицензией на производство, хранение и поставки произведенного биоэтанола. Предельные объемы производства установит Росалкогольтабакконтроль по согласованию с Минпромторгом РФ.
https://ria.ru/20240808/alkogol-1965062179.html
https://ria.ru/20240311/spirt-1932312535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин подписал закон о контроле за спиртосодержащей непищевой продукцией
Путин подписал закон, контролирующий оборот спиртосодержащей непищевой продукции
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в России, соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ предусматривает с 1 марта 2025 года обязательную маркировку такой продукции средствами идентификации. Организации, занимающиеся производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ее закупки и розничную продажу, обязуют предоставлять сведения об объемах ее производства и оборота в ЕГАИС в соответствии с правилами, утвержденными правительством РФ.
При этом обособленным подразделениям организаций – производителей алкоголя запрещается производить спиртосодержащую непищевую продукцию с 1 марта. Оборот такой продукции без маркировки либо с поддельными средствами идентификации станет основанием для аннулирования в судебном порядке лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкоголя и продукции с содержанием спирта.
Закон также уточняет особенности применения отдельных положений о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Так, вступление в силу требования об электронной форме сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота такой продукции в этих регионах, переносится на 1 сентября 2025 года. Срок использования товарно-транспортной накладной на бумажном носителе в качестве такого документа продлевается до 1 марта 2027 года.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
С даты вступления в силу и до конца 2025 года разрешается производить абсолютированный этиловый спирт (ректификованный этиловый спирт с содержанием воды не более 0,2% по объему), в том числе денатурированный, организациям с лицензией на производство, хранение и поставки произведенного биоэтанола. Предельные объемы производства установит Росалкогольтабакконтроль по согласованию с Минпромторгом РФ.