https://ria.ru/20241130/putin-1986655114.html

Путин подписал закон о контроле за спиртосодержащей непищевой продукцией

Путин подписал закон о контроле за спиртосодержащей непищевой продукцией - РИА Новости, 30.11.2024

Путин подписал закон о контроле за спиртосодержащей непищевой продукцией

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T19:38

2024-11-30T19:38

2024-11-30T19:38

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает с 1 марта 2025 года обязательную маркировку такой продукции средствами идентификации. Организации, занимающиеся производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ее закупки и розничную продажу, обязуют предоставлять сведения об объемах ее производства и оборота в ЕГАИС в соответствии с правилами, утвержденными правительством РФ. При этом обособленным подразделениям организаций – производителей алкоголя запрещается производить спиртосодержащую непищевую продукцию с 1 марта. Оборот такой продукции без маркировки либо с поддельными средствами идентификации станет основанием для аннулирования в судебном порядке лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкоголя и продукции с содержанием спирта. Закон также уточняет особенности применения отдельных положений о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Так, вступление в силу требования об электронной форме сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота такой продукции в этих регионах, переносится на 1 сентября 2025 года. Срок использования товарно-транспортной накладной на бумажном носителе в качестве такого документа продлевается до 1 марта 2027 года. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. С даты вступления в силу и до конца 2025 года разрешается производить абсолютированный этиловый спирт (ректификованный этиловый спирт с содержанием воды не более 0,2% по объему), в том числе денатурированный, организациям с лицензией на производство, хранение и поставки произведенного биоэтанола. Предельные объемы производства установит Росалкогольтабакконтроль по согласованию с Минпромторгом РФ.

https://ria.ru/20240808/alkogol-1965062179.html

https://ria.ru/20240311/spirt-1932312535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)