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Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных - РИА Новости, 30.11.2024
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19:28 30.11.2024 (обновлено: 21:54 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/putin-1986654461.html
Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных
Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных - РИА Новости, 30.11.2024
Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание домашних животных, соответствующий документ РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:28
2024-11-30T21:54
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание домашних животных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предполагается внесение изменений в КоАП в части введения ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. За совершение данного административного правонарушения предлагается выносить предупреждение либо наказывать штрафом - для граждан он составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц - от 15 до 30 тысяч рублей. При этом административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных

© Fotolia / PavloКот
Кот - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Fotolia / Pavlo
Кот. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание домашних животных, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предполагается внесение изменений в КоАП в части введения ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. За совершение данного административного правонарушения предлагается выносить предупреждение либо наказывать штрафом - для граждан он составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц - от 15 до 30 тысяч рублей.
При этом административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.
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