https://ria.ru/20241130/putin-1986653647.html
Путин подписал законы о частной охранной деятельности
Путин подписал законы о частной охранной деятельности - РИА Новости, 30.11.2024
Путин подписал законы о частной охранной деятельности
Президент России Владимир Путин подписал два закона о частной охранной деятельности: первый документ определяет правовую основу частной охранной деятельности,... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:17
2024-11-30T19:17
2024-11-30T19:17
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона о частной охранной деятельности: первый документ определяет правовую основу частной охранной деятельности, ее цели и принципы, виды охранных услуг, участников частной охранной деятельности и их полномочия, устанавливает гарантии правовой и социальной защиты работников ЧОП, федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ в этой сфере. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Законом, в частности, расширяется понятийный аппарат – вводятся новые понятия, например "частная охранная деятельность", "телохранитель". Документом устанавливаются требования к организациям, осуществляющим частную охранную деятельность. Так, учредителями (участниками) частной охранной организации не могут являться, в том числе, граждане, замещающие госдолжности, а также выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях, кроме общественных организаций и профессиональных союзов, осуществляющих деятельность в сфере охраны и безопасности. Законом устанавливаются общие условия использования и применения физической силы, специальных средств и оружия. Правительство РФ наделяется правом устанавливать виды, типы, модели, количество служебного оружия и патронов к нему, а также гражданского оружия самообороны, разрешённого для использования в качестве служебного оружия, правила их оборота, порядок приобретения, учёта, хранения и ношения специальных средств. Вторым законом вводится понятие "частный детектив". В соответствии с документом, частным детективом может быть гражданин РФ, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, имеющий среднее или высшее профессиональное юридическое образование или стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет, или прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного детектива и получивший лицензию. Учредителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, не могут являться лица, признанные в установленном законодательством РФ порядке иностранными агентами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин подписал законы о частной охранной деятельности
Путин подписал два закона о частной охранной деятельности
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал два закона
о частной охранной деятельности: первый документ определяет правовую основу частной охранной деятельности, ее цели и принципы, виды охранных услуг, участников частной охранной деятельности и их полномочия, устанавливает гарантии правовой и социальной защиты работников ЧОП, федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ в этой сфере.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом, в частности, расширяется понятийный аппарат – вводятся новые понятия, например "частная охранная деятельность", "телохранитель".
Документом устанавливаются требования к организациям, осуществляющим частную охранную деятельность. Так, учредителями (участниками) частной охранной организации не могут являться, в том числе, граждане, замещающие госдолжности, а также выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях, кроме общественных организаций и профессиональных союзов, осуществляющих деятельность в сфере охраны и безопасности.
Законом устанавливаются общие условия использования и применения физической силы, специальных средств и оружия. Правительство РФ
наделяется правом устанавливать виды, типы, модели, количество служебного оружия и патронов к нему, а также гражданского оружия самообороны, разрешённого для использования в качестве служебного оружия, правила их оборота, порядок приобретения, учёта, хранения и ношения специальных средств.
Вторым законом вводится понятие "частный детектив". В соответствии с документом, частным детективом может быть гражданин РФ, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, имеющий среднее или высшее профессиональное юридическое образование или стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет, или прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного детектива и получивший лицензию.
Учредителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, не могут являться лица, признанные в установленном законодательством РФ порядке иностранными агентами.