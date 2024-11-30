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Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму - РИА Новости, 30.11.2024
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19:11 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/putin-1986652942.html
Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму
Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму - РИА Новости, 30.11.2024
Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму
Президент России Владимир Путин подписал два закона о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:11
2024-11-30T19:11
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и Севастополе. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Один из документов вносит изменения в закон о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), а другой – в закон о принятии Крыма в РФ и об образовании в его составе двух регионов: Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Оба принятых закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования. Прежде законодательство позволяло выбирать поставщика (подрядчика, исполнителя) в Крыму в порядке, установленном законом 44-ФЗ, или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом. Такой выбор до конца этого года был возможен при закупках оборудования и техники; работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капстроительства (включая автодороги); работ по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений для обеспечения нужд этих субъектов РФ. Законы продлевают этот особый порядок для этих закупок на 2025-2026 годы, то есть на два года. Согласно сопроводительным документам, механизм выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный в Крыму и Севастополе, позволил привлечь подрядчиков, способных выполнить условия контрактов без нарушения сроков. Подчеркивалось, что при этом региональное законодательство в сфере закупок доказало свою эффективность во время введения ограничительных мер со стороны недружественных стран в период специальной военной операции.
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974614298.html
https://ria.ru/20241130/putin-1986652099.html
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жкх, севастополь, россия, республика крым, владимир путин
ЖКХ, Севастополь, Россия, Республика Крым, Владимир Путин
Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму

Путин подписал два закона о продлении особого порядка выбора подрядчика в Крыму

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и Севастополе.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госзакупках
25 сентября, 14:33
Один из документов вносит изменения в закон о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), а другой – в закон о принятии Крыма в РФ и об образовании в его составе двух регионов: Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Оба принятых закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования.
Прежде законодательство позволяло выбирать поставщика (подрядчика, исполнителя) в Крыму в порядке, установленном законом 44-ФЗ, или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом.
Такой выбор до конца этого года был возможен при закупках оборудования и техники; работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капстроительства (включая автодороги); работ по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений для обеспечения нужд этих субъектов РФ.
Законы продлевают этот особый порядок для этих закупок на 2025-2026 годы, то есть на два года.
Согласно сопроводительным документам, механизм выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный в Крыму и Севастополе, позволил привлечь подрядчиков, способных выполнить условия контрактов без нарушения сроков. Подчеркивалось, что при этом региональное законодательство в сфере закупок доказало свою эффективность во время введения ограничительных мер со стороны недружественных стран в период специальной военной операции.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Вчера, 19:02
 
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