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Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию - РИА Новости, 30.11.2024
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19:02 30.11.2024 (обновлено: 19:03 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/putin-1986651919.html
Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию
Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию - РИА Новости, 30.11.2024
Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T19:02
2024-11-30T19:03
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон позволит автовладельцам при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Правительство РФ рассчитывает, что это облегчит поездки в Белоруссию автотранспортом, в том числе для туристов и предпринимателей, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. Закон позволяет признавать договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства России и Белоруссии. Заключать такие договоры смогут лишь страховщики с местом постоянного нахождения в стране Союзного государства, на территории которой зарегистрирован автомобиль. Договоры можно заключать в электронной форме. Размер страхового тарифа, возмещение и другие условия будут определяться национальными регуляторами, как и сейчас, пояснял замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Данные о заключенных договорах будут включаться в автоматизированную информационную систему страхования. При этом факт заключения таких договоров можно будет проверить в режиме реального времени путем обмена сведениями с органами внутренних дел, таможенными органами, профобъединениями страховщиков России и Белоруссии. Расширение ОСАГО на Белоруссию будет происходить исключительно по выбору страхователя и оформляться дополнительным соглашением к полису ОСАГО, в котором планируется делать соответствующую отметку, пояснял президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. При этом дополнительную премию за расширение риска по ОСАГО будут платить только водители, желающие использовать это расширение, подчеркивал он.
https://ria.ru/20241105/osago-1981914269.html
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авто, россия, белоруссия, владимир путин, михаил мишустин, евгений уфимцев, осаго
Авто, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Евгений Уфимцев, ОСАГО
Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию

Путин подписал закон о расширении с 2025 г действия полиса ОСАГО на Белоруссию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволит автовладельцам при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Правительство РФ рассчитывает, что это облегчит поездки в Белоруссию автотранспортом, в том числе для туристов и предпринимателей, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Закон позволяет признавать договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства России и Белоруссии. Заключать такие договоры смогут лишь страховщики с местом постоянного нахождения в стране Союзного государства, на территории которой зарегистрирован автомобиль. Договоры можно заключать в электронной форме.
Размер страхового тарифа, возмещение и другие условия будут определяться национальными регуляторами, как и сейчас, пояснял замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
Данные о заключенных договорах будут включаться в автоматизированную информационную систему страхования. При этом факт заключения таких договоров можно будет проверить в режиме реального времени путем обмена сведениями с органами внутренних дел, таможенными органами, профобъединениями страховщиков России и Белоруссии.
Расширение ОСАГО на Белоруссию будет происходить исключительно по выбору страхователя и оформляться дополнительным соглашением к полису ОСАГО, в котором планируется делать соответствующую отметку, пояснял президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. При этом дополнительную премию за расширение риска по ОСАГО будут платить только водители, желающие использовать это расширение, подчеркивал он.
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