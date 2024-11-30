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Путин ужесточил ответственность за утечки персональных данных - РИА Новости, 30.11.2024
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17:30 30.11.2024 (обновлено: 19:58 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/putin-1986642090.html
Путин ужесточил ответственность за утечки персональных данных
Путин ужесточил ответственность за утечки персональных данных - РИА Новости, 30.11.2024
Путин ужесточил ответственность за утечки персональных данных
Владимир Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных клиентов компаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T17:30
2024-11-30T19:58
россия
владимир путин
общество
информационная безопасность
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных клиентов компаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. За незаконное распространение от тысячи до десяти тысяч субъектов персональных данных или от десяти до ста тысяч их идентификаторов устанавливаются штрафы: За массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более миллиона идентификаторов) штрафы вырастают:В случае повторных нарушений штрафы составят до 600 тысяч рублей для граждан и до 1,2 миллиона рублей для должностных лиц, а для юридических лиц — от одного до трех процентов совокупного размера суммы выручки компании за календарный год. Кроме того, предусмотрено снижение наказания для компаний, ежегодные расходы на обеспечение информационной безопасности которых составляют не менее одного процента годовой выручки. Для них максимальный штраф составит 50 миллионов рублей. Принятым законом увеличиваются штрафы за незаконную обработку данных. В случае повторного нарушения ждут следующие взыскания:Также вводятся штрафы до двух миллионов рублей за обработку биометрических персональных данных в информационных системах госорганов без аккредитации. За действия оператора, повлекшие передачу биометрических персональных данных, устанавливается взыскание на сумму до 20 миллионов рублей. Непринятие мер по обеспечению безопасности биометрических персональных данных при их обработке будет наказываться штрафом до 1,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241109/dannye-1982821156.html
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россия, владимир путин, общество, информационная безопасность
Россия, Владимир Путин, Общество, Информационная безопасность
Путин ужесточил ответственность за утечки персональных данных

Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных клиентов компаний

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Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных клиентов компаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
За незаконное распространение от тысячи до десяти тысяч субъектов персональных данных или от десяти до ста тысяч их идентификаторов устанавливаются штрафы:
  • для граждан — в размере от ста до двухсот тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от двухсот до четырехсот тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от трех до пяти миллионов рублей.
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За массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более миллиона идентификаторов) штрафы вырастают:
  • до 400 тысяч — для граждан;
  • до 600 тысяч — для должностных лиц;
  • до 15 миллионов рублей — для юридических лиц.
В случае повторных нарушений штрафы составят до 600 тысяч рублей для граждан и до 1,2 миллиона рублей для должностных лиц, а для юридических лиц — от одного до трех процентов совокупного размера суммы выручки компании за календарный год.
Кроме того, предусмотрено снижение наказания для компаний, ежегодные расходы на обеспечение информационной безопасности которых составляют не менее одного процента годовой выручки. Для них максимальный штраф составит 50 миллионов рублей.
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Принятым законом увеличиваются штрафы за незаконную обработку данных. В случае повторного нарушения ждут следующие взыскания:
  • для граждан — до 30 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — до 200 тысяч;
  • для юрлиц — до 500 тысяч рублей.
Также вводятся штрафы до двух миллионов рублей за обработку биометрических персональных данных в информационных системах госорганов без аккредитации.
За действия оператора, повлекшие передачу биометрических персональных данных, устанавливается взыскание на сумму до 20 миллионов рублей.
Непринятие мер по обеспечению безопасности биометрических персональных данных при их обработке будет наказываться штрафом до 1,5 миллиона рублей.
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