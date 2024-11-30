https://ria.ru/20241130/putin-1986642090.html

Путин ужесточил ответственность за утечки персональных данных

Путин ужесточил ответственность за утечки персональных данных - РИА Новости, 30.11.2024

Путин ужесточил ответственность за утечки персональных данных

Владимир Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных клиентов компаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T17:30

2024-11-30T17:30

2024-11-30T19:58

россия

владимир путин

общество

информационная безопасность

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных клиентов компаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. За незаконное распространение от тысячи до десяти тысяч субъектов персональных данных или от десяти до ста тысяч их идентификаторов устанавливаются штрафы: За массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более миллиона идентификаторов) штрафы вырастают:В случае повторных нарушений штрафы составят до 600 тысяч рублей для граждан и до 1,2 миллиона рублей для должностных лиц, а для юридических лиц — от одного до трех процентов совокупного размера суммы выручки компании за календарный год. Кроме того, предусмотрено снижение наказания для компаний, ежегодные расходы на обеспечение информационной безопасности которых составляют не менее одного процента годовой выручки. Для них максимальный штраф составит 50 миллионов рублей. Принятым законом увеличиваются штрафы за незаконную обработку данных. В случае повторного нарушения ждут следующие взыскания:Также вводятся штрафы до двух миллионов рублей за обработку биометрических персональных данных в информационных системах госорганов без аккредитации. За действия оператора, повлекшие передачу биометрических персональных данных, устанавливается взыскание на сумму до 20 миллионов рублей. Непринятие мер по обеспечению безопасности биометрических персональных данных при их обработке будет наказываться штрафом до 1,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241109/dannye-1982821156.html

https://ria.ru/20241122/bezopasnost-1985059481.html

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россия, владимир путин, общество, информационная безопасность