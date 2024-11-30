https://ria.ru/20241130/putin-1986642003.html
Путин подписал закон о распространении персональных данных на сайтах
Путин подписал закон о распространении персональных данных на сайтах - РИА Новости, 30.11.2024
Путин подписал закон о распространении персональных данных на сайтах
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконное распространение полученных нелегальным путем... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T17:30
2024-11-30T17:30
2024-11-30T17:39
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконное распространение полученных нелегальным путем персональных данных и создание ресурсов для совершения соответствующего преступления.Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом устанавливается уголовная ответственность за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения.В частности, до 4 лет лишения свободы будут наказываться незаконное использование и (или) передача (распространение, предоставление, доступ), сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование, либо иным незаконным путем, также предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет.Если указанное деяние совершенно в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, это будет считаться ужесточающим фактором и будет наказываться сроком до 5 лет лишения свободы.Также наказание будет ужесточено, если деяние совершено в отношении специальных категорий персональных данных и (или) биометрических персональных данных, а также если эти преступления сопряжены с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, и (или) трансграничным перемещением носителей информации, содержащих такие данные, если повлекли тяжкие последствия, либо были совершены организованной группой.При этом, если действия повлекли тяжкие последствия либо совершены организованной группой, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241130/putin-1986642090.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин подписал закон о распространении персональных данных на сайтах
Путин подписал закон о нелегальном распространении персональных данных на сайтах
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконное распространение полученных нелегальным путем персональных данных и создание ресурсов для совершения соответствующего преступления.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается уголовная ответственность за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения.
В частности, до 4 лет лишения свободы будут наказываться незаконное использование и (или) передача (распространение, предоставление, доступ), сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование, либо иным незаконным путем, также предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет.
Если указанное деяние совершенно в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, это будет считаться ужесточающим фактором и будет наказываться сроком до 5 лет лишения свободы.
Также наказание будет ужесточено, если деяние совершено в отношении специальных категорий персональных данных и (или) биометрических персональных данных, а также если эти преступления сопряжены с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, и (или) трансграничным перемещением носителей информации, содержащих такие данные, если повлекли тяжкие последствия, либо были совершены организованной группой.
При этом, если действия повлекли тяжкие последствия либо совершены организованной группой, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.