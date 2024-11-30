https://ria.ru/20241130/pushilin-1986636365.html

"Орешник" дал западным странам нужный сигнал, заявил Пушилин

"Орешник" дал западным странам нужный сигнал, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.11.2024

"Орешник" дал западным странам нужный сигнал, заявил Пушилин

Новая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" позволила дать западным странам нужный сигнал, считает глава ДНР Денис Пушилин на съезде... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T16:16

2024-11-30T16:16

2024-11-30T16:57

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Новая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" позволила дать западным странам нужный сигнал, считает глава ДНР Денис Пушилин на съезде донецкой региональной общественной организации "Молодая республика" в Ростове-на-Дону в субботу. "Что касается вооружения, наша страна не имеет права стоять на месте, нужно опережать. Игра вдолгую, которой руководствуется наш президент, заставляет смотреть, какие угрозы могут быть и сколь безумны сейчас некоторые руководители западных стран", - сказал Пушилин. Он подчеркнул, что на Западе на кон ставят немыслимые до этого времени вещи. "Вряд ли наш президент ставил целью удивить украинское руководство. С ними не считаются даже их западные кураторы. Но западным странам дать нужный сигнал получилось. Это было целью, и я считаю, что она достигнута", - сказал он, отвечая на вопрос, много ли у РФ такого вооружения как "Орешник", которым можно было бы удивить Украину. Пушилин добавил, что западные ПВО не могут перехватывать подобные ракеты малой и средней дальности. Такое вооружение, по его мнению, вселяет уверенность, что не придется делать последний шаг, не придется применять ядерное оружие. Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности " Орешник ". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении " Орешник ", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241130/vystrel-1986631974.html

https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986610923.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", в мире, запад, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф