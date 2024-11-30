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"Орешник" дал западным странам нужный сигнал, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 30.11.2024 (обновлено: 16:57 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/pushilin-1986636365.html
"Орешник" дал западным странам нужный сигнал, заявил Пушилин
"Орешник" дал западным странам нужный сигнал, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.11.2024
"Орешник" дал западным странам нужный сигнал, заявил Пушилин
Новая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" позволила дать западным странам нужный сигнал, считает глава ДНР Денис Пушилин на съезде... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:16
2024-11-30T16:57
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
в мире
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Новая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" позволила дать западным странам нужный сигнал, считает глава ДНР Денис Пушилин на съезде донецкой региональной общественной организации "Молодая республика" в Ростове-на-Дону в субботу. "Что касается вооружения, наша страна не имеет права стоять на месте, нужно опережать. Игра вдолгую, которой руководствуется наш президент, заставляет смотреть, какие угрозы могут быть и сколь безумны сейчас некоторые руководители западных стран", - сказал Пушилин. Он подчеркнул, что на Западе на кон ставят немыслимые до этого времени вещи. "Вряд ли наш президент ставил целью удивить украинское руководство. С ними не считаются даже их западные кураторы. Но западным странам дать нужный сигнал получилось. Это было целью, и я считаю, что она достигнута", - сказал он, отвечая на вопрос, много ли у РФ такого вооружения как "Орешник", которым можно было бы удивить Украину. Пушилин добавил, что западные ПВО не могут перехватывать подобные ракеты малой и средней дальности. Такое вооружение, по его мнению, вселяет уверенность, что не придется делать последний шаг, не придется применять ядерное оружие. Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности " Орешник ". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении " Орешник ", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241130/vystrel-1986631974.html
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", в мире, запад, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник", В мире, Запад, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Орешник" дал западным странам нужный сигнал, заявил Пушилин

Пушилин: ракета "Орешник" позволила дать Западу нужный сигнал

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Новая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" позволила дать западным странам нужный сигнал, считает глава ДНР Денис Пушилин на съезде донецкой региональной общественной организации "Молодая республика" в Ростове-на-Дону в субботу.
"Что касается вооружения, наша страна не имеет права стоять на месте, нужно опережать. Игра вдолгую, которой руководствуется наш президент, заставляет смотреть, какие угрозы могут быть и сколь безумны сейчас некоторые руководители западных стран", - сказал Пушилин.
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"Первый выстрел". На Западе пришли в ужас от новых сигналов России
Вчера, 15:26
Он подчеркнул, что на Западе на кон ставят немыслимые до этого времени вещи.
"Вряд ли наш президент ставил целью удивить украинское руководство. С ними не считаются даже их западные кураторы. Но западным странам дать нужный сигнал получилось. Это было целью, и я считаю, что она достигнута", - сказал он, отвечая на вопрос, много ли у РФ такого вооружения как "Орешник", которым можно было бы удивить Украину.
Пушилин добавил, что западные ПВО не могут перехватывать подобные ракеты малой и средней дальности. Такое вооружение, по его мнению, вселяет уверенность, что не придется делать последний шаг, не придется применять ядерное оружие.
Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности " Орешник ". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении " Орешник ", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"В миреЗападВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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