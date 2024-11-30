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Пушилин рассказал о состоянии шахт на освобождаемых территориях в ДНР - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/pushilin-1986624232.html
Пушилин рассказал о состоянии шахт на освобождаемых территориях в ДНР
Пушилин рассказал о состоянии шахт на освобождаемых территориях в ДНР - РИА Новости, 30.11.2024
Пушилин рассказал о состоянии шахт на освобождаемых территориях в ДНР
Шахты на освобождаемых территориях в ДНР находятся в плачевном состоянии, сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T13:55
2024-11-30T13:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ростов-на-дону
денис пушилин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Шахты на освобождаемых территориях в ДНР находятся в плачевном состоянии, сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин. В субботу в Ростове-на-Дону проходит съезд донецкой региональной общественной организации "Молодая республика". "Шахты на освобождаемых территориях в плачевном состоянии. Оценку дадут чуть позже специалисты, но ситуация крайне сложная", - сказал Пушилин. Он уточнил, что это касается как угледарских, так и всех шахт, расположенных на освобождаемых территориях.
https://ria.ru/20241127/pushilin-1985939268.html
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донецкая народная республика, ростов-на-дону, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ростов-на-Дону, Денис Пушилин, Россия
Пушилин рассказал о состоянии шахт на освобождаемых территориях в ДНР

Пушилин: шахты на освобождаемых территориях ДНР находятся в плачевном состоянии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Шахты на освобождаемых территориях в ДНР находятся в плачевном состоянии, сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин.
В субботу в Ростове-на-Дону проходит съезд донецкой региональной общественной организации "Молодая республика".
"Шахты на освобождаемых территориях в плачевном состоянии. Оценку дадут чуть позже специалисты, но ситуация крайне сложная", - сказал Пушилин.
Он уточнил, что это касается как угледарских, так и всех шахт, расположенных на освобождаемых территориях.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРостов-на-ДонуДенис ПушилинРоссия
 
 
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