https://ria.ru/20241130/pushilin-1986624232.html

Пушилин рассказал о состоянии шахт на освобождаемых территориях в ДНР

Пушилин рассказал о состоянии шахт на освобождаемых территориях в ДНР - РИА Новости, 30.11.2024

Пушилин рассказал о состоянии шахт на освобождаемых территориях в ДНР

Шахты на освобождаемых территориях в ДНР находятся в плачевном состоянии, сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T13:55

2024-11-30T13:55

2024-11-30T13:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ростов-на-дону

денис пушилин

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Шахты на освобождаемых территориях в ДНР находятся в плачевном состоянии, сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин. В субботу в Ростове-на-Дону проходит съезд донецкой региональной общественной организации "Молодая республика". "Шахты на освобождаемых территориях в плачевном состоянии. Оценку дадут чуть позже специалисты, но ситуация крайне сложная", - сказал Пушилин. Он уточнил, что это касается как угледарских, так и всех шахт, расположенных на освобождаемых территориях.

https://ria.ru/20241127/pushilin-1985939268.html

донецкая народная республика

ростов-на-дону

россия

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донецкая народная республика, ростов-на-дону, денис пушилин, россия