https://ria.ru/20241130/primore-1986594578.html
Приморца будут судить за хищение полезных ископаемых
Приморца будут судить за хищение полезных ископаемых - РИА Новости, 30.11.2024
Приморца будут судить за хищение полезных ископаемых
Руководителя фирмы будут судить в Приморье за незаконную добычу полезных ископаемых на сумму свыше 350 миллионов рублей, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T04:13
2024-11-30T04:13
2024-11-30T04:13
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Руководителя фирмы будут судить в Приморье за незаконную добычу полезных ископаемых на сумму свыше 350 миллионов рублей, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По версии следствия, с августа 2014 года по декабрь 2020 года организация, которую возглавлял обвиняемый, без лицензии незаконно добывала скальный грунт на месторождении "Соловей ключ первая очередь". "Таким образом были похищены полезные ископаемые. Ущерб превысил 350 миллионов рублей... Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых", - говорится в сообщении. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу арестовано имущество обвиняемого стоимостью более 33 миллионов рублей, а также имущество возглавляемого им предприятия - на сумму свыше 245 миллионов рублей, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20241129/mediki-1986570313.html
https://ria.ru/20241121/rutberg-1985018691.html
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происшествия
Приморца будут судить за хищение полезных ископаемых
Приморца осудят за кражу полезных ископаемых на сумму свыше 350 миллионов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости.
Руководителя фирмы будут судить в Приморье за незаконную добычу полезных ископаемых на сумму свыше 350 миллионов рублей, сообщает
в своём Тelegram-канале прокуратура региона.
По версии следствия, с августа 2014 года по декабрь 2020 года организация, которую возглавлял обвиняемый, без лицензии незаконно добывала скальный грунт на месторождении "Соловей ключ первая очередь".
"Таким образом были похищены полезные ископаемые. Ущерб превысил 350 миллионов рублей... Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
В рамках обеспечительных мер по уголовному делу арестовано имущество обвиняемого стоимостью более 33 миллионов рублей, а также имущество возглавляемого им предприятия - на сумму свыше 245 миллионов рублей, информирует надзорное ведомство.