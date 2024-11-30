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Посол в Норвегии объяснил, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины - РИА Новости, 30.11.2024
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10:16 30.11.2024 (обновлено: 10:30 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/posol-1986609105.html
Посол в Норвегии объяснил, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины
Посол в Норвегии объяснил, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины - РИА Новости, 30.11.2024
Посол в Норвегии объяснил, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины
Западные страны взялись за наращивание ВПК на Украине из-за непомерных запросов ВСУ и милитаристских аппетитов самих стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:16
2024-11-30T10:30
украина
россия
норвегия
николай корчунов
нато
вооруженные силы украины
в мире
запад
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Западные страны взялись за наращивание ВПК на Украине из-за непомерных запросов ВСУ и милитаристских аппетитов самих стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. "Поскольку западные военно-промышленные предприятия испытывают известные сложности с удовлетворением непомерных запросов ВСУ и милитаристских аппетитов самих стран НАТО, недружественные России государства, и среди них Норвегия, активно взялись за наращивание производства военной продукции на Украине. Нам надо быть готовыми к тому, что эта тенденция будет только усиливаться", - сказал он. Посол напомнил, что норвежское правительство выдало норвежско-финскому концерну Nammo экспортную лицензию и профинансирует проект по передаче неназванному украинскому партнеру технологий производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм с налаживанием их выпуска на территории Украины. "В ноябре Осло сообщил, что выделит порядка 45 миллионов долларов по линии датско-украинского механизма прямой поддержки ВПК Украины, в рамках которого Киев предлагает проекты для реализации на украинских предприятиях, а Копенгаген одобряет их, прежде чем выделить финансирование", - добавил посол. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241130/posol-1986608721.html
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украина, россия, норвегия, николай корчунов, нато, вооруженные силы украины, в мире, запад
Украина, Россия, Норвегия, Николай Корчунов, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Запад
Посол в Норвегии объяснил, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины

Посол Корчунов: Запад наращивает ВПК на Украине из-за непомерных запросов ВСУ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Западные страны взялись за наращивание ВПК на Украине из-за непомерных запросов ВСУ и милитаристских аппетитов самих стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Поскольку западные военно-промышленные предприятия испытывают известные сложности с удовлетворением непомерных запросов ВСУ и милитаристских аппетитов самих стран НАТО, недружественные России государства, и среди них Норвегия, активно взялись за наращивание производства военной продукции на Украине. Нам надо быть готовыми к тому, что эта тенденция будет только усиливаться", - сказал он.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Запасы норвежского оружия для ВСУ близки к истощению, заявил посол
Вчера, 10:11
Посол напомнил, что норвежское правительство выдало норвежско-финскому концерну Nammo экспортную лицензию и профинансирует проект по передаче неназванному украинскому партнеру технологий производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм с налаживанием их выпуска на территории Украины.
"В ноябре Осло сообщил, что выделит порядка 45 миллионов долларов по линии датско-украинского механизма прямой поддержки ВПК Украины, в рамках которого Киев предлагает проекты для реализации на украинских предприятиях, а Копенгаген одобряет их, прежде чем выделить финансирование", - добавил посол.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Норвегия нарастила помощь Киеву вслед за эскалацией Запада, заявил посол
Вчера, 10:00
 
УкраинаРоссияНорвегияНиколай КорчуновНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреЗапад
 
 
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