Посол в Норвегии объяснил, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины
Посол Корчунов: Запад наращивает ВПК на Украине из-за непомерных запросов ВСУ
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Западные страны взялись за наращивание ВПК на Украине из-за непомерных запросов ВСУ и милитаристских аппетитов самих стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Поскольку западные военно-промышленные предприятия испытывают известные сложности с удовлетворением непомерных запросов ВСУ и милитаристских аппетитов самих стран НАТО, недружественные России государства, и среди них Норвегия, активно взялись за наращивание производства военной продукции на Украине. Нам надо быть готовыми к тому, что эта тенденция будет только усиливаться", - сказал он.
Посол напомнил, что норвежское правительство выдало норвежско-финскому концерну Nammo экспортную лицензию и профинансирует проект по передаче неназванному украинскому партнеру технологий производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм с налаживанием их выпуска на территории Украины.
"В ноябре Осло сообщил, что выделит порядка 45 миллионов долларов по линии датско-украинского механизма прямой поддержки ВПК Украины, в рамках которого Киев предлагает проекты для реализации на украинских предприятиях, а Копенгаген одобряет их, прежде чем выделить финансирование", - добавил посол.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.