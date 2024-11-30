https://ria.ru/20241130/posol-1986609105.html

Посол в Норвегии объяснил, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины

Посол в Норвегии объяснил, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины - РИА Новости, 30.11.2024

Посол в Норвегии объяснил, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины

Западные страны взялись за наращивание ВПК на Украине из-за непомерных запросов ВСУ и милитаристских аппетитов самих стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T10:16

2024-11-30T10:16

2024-11-30T10:30

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Западные страны взялись за наращивание ВПК на Украине из-за непомерных запросов ВСУ и милитаристских аппетитов самих стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. "Поскольку западные военно-промышленные предприятия испытывают известные сложности с удовлетворением непомерных запросов ВСУ и милитаристских аппетитов самих стран НАТО, недружественные России государства, и среди них Норвегия, активно взялись за наращивание производства военной продукции на Украине. Нам надо быть готовыми к тому, что эта тенденция будет только усиливаться", - сказал он. Посол напомнил, что норвежское правительство выдало норвежско-финскому концерну Nammo экспортную лицензию и профинансирует проект по передаче неназванному украинскому партнеру технологий производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм с налаживанием их выпуска на территории Украины. "В ноябре Осло сообщил, что выделит порядка 45 миллионов долларов по линии датско-украинского механизма прямой поддержки ВПК Украины, в рамках которого Киев предлагает проекты для реализации на украинских предприятиях, а Копенгаген одобряет их, прежде чем выделить финансирование", - добавил посол. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, россия, норвегия, николай корчунов, нато, вооруженные силы украины, в мире, запад