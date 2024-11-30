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Запасы норвежского оружия для ВСУ близки к истощению, заявил посол - РИА Новости, 30.11.2024
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10:11 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/posol-1986608721.html
Запасы норвежского оружия для ВСУ близки к истощению, заявил посол
Запасы норвежского оружия для ВСУ близки к истощению, заявил посол - РИА Новости, 30.11.2024
Запасы норвежского оружия для ВСУ близки к истощению, заявил посол
Запасы вооружений Норвегии для поставок ВСУ близки к истощению, в связи с чем возрастает роль закупок нового оружия у местного и западного ВПК, заявил в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:11
2024-11-30T10:11
россия
норвегия
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николай корчунов
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Запасы вооружений Норвегии для поставок ВСУ близки к истощению, в связи с чем возрастает роль закупок нового оружия у местного и западного ВПК, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. "До настоящего времени значительная часть поставок для нужд ВСУ осуществлялась из наличия ВС Норвегии посредством передачи устаревших вооружений, законсервированных на военных складах или стоявших в очереди на обновление. Как здесь публично признают, теперь этот источник близок к истощению и возрастает роль закупок нового оружия у местного и западного ВПК, в том числе в рамках различных многосторонних механизмов", - сказал он. Посол отметил, что участие Норвегии в обреченных на провал попытках коллективного Запада нанести России "стратегическое поражение" до минимума сужает пространство для нормального и при иных обстоятельствах естественного для соседей двустороннего взаимодействия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241130/posol-1986608020.html
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россия, норвегия, украина, николай корчунов, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Россия, Норвегия, Украина, Николай Корчунов, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
Запасы норвежского оружия для ВСУ близки к истощению, заявил посол

Посол Корчунов: запасы норвежского оружия для ВСУ близки к истощению

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Запасы вооружений Норвегии для поставок ВСУ близки к истощению, в связи с чем возрастает роль закупок нового оружия у местного и западного ВПК, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"До настоящего времени значительная часть поставок для нужд ВСУ осуществлялась из наличия ВС Норвегии посредством передачи устаревших вооружений, законсервированных на военных складах или стоявших в очереди на обновление. Как здесь публично признают, теперь этот источник близок к истощению и возрастает роль закупок нового оружия у местного и западного ВПК, в том числе в рамках различных многосторонних механизмов", - сказал он.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Посол отметил, что участие Норвегии в обреченных на провал попытках коллективного Запада нанести России "стратегическое поражение" до минимума сужает пространство для нормального и при иных обстоятельствах естественного для соседей двустороннего взаимодействия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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