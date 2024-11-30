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Посол в России в Норвегии допустил возврат к сотрудничеству по Арктике - РИА Новости, 30.11.2024
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09:29 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/posol-1986606381.html
Посол в России в Норвегии допустил возврат к сотрудничеству по Арктике
Посол в России в Норвегии допустил возврат к сотрудничеству по Арктике - РИА Новости, 30.11.2024
Посол в России в Норвегии допустил возврат к сотрудничеству по Арктике
Москва не исключает, что страны Запада вернутся к сотрудничеству с Россией по Арктике, но говорить об этом пока рано, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T09:29
2024-11-30T09:29
россия
арктика
николай корчунов
в мире
норвегия
запад
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва не исключает, что страны Запада вернутся к сотрудничеству с Россией по Арктике, но говорить об этом пока рано, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. “Не исключаем, что здравый смысл возобладает и будет вынуждать западные страны рано или поздно вернуться к полноформатной кооперации в высоких широтах в интересах обеспечения устойчивого развития Арктического региона. Но пока об этом говорить преждевременно”, - сказал он в интервью агентству. Отсутствие полноценного всеарктического диалога ведет к снижению эффективности существующих механизмов принятия решений арктическими государствами, указал Корчунов, в том числе по актуальным для всего региона вопросам невоенного характера. Это “формирует пространство неопределенности и вакуума, которое будут стремиться заполнить другие игроки, прежде всего внерегиональные”, отметил он.
https://ria.ru/20241130/sovet-1986605068.html
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россия, арктика, николай корчунов, в мире, норвегия, запад
Россия, Арктика, Николай Корчунов, В мире, Норвегия, Запад
Посол в России в Норвегии допустил возврат к сотрудничеству по Арктике

Посол Корчунов: Запад может вернуться к сотрудничеству с Россией по Арктике

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва не исключает, что страны Запада вернутся к сотрудничеству с Россией по Арктике, но говорить об этом пока рано, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
“Не исключаем, что здравый смысл возобладает и будет вынуждать западные страны рано или поздно вернуться к полноформатной кооперации в высоких широтах в интересах обеспечения устойчивого развития Арктического региона. Но пока об этом говорить преждевременно”, - сказал он в интервью агентству.
Отсутствие полноценного всеарктического диалога ведет к снижению эффективности существующих механизмов принятия решений арктическими государствами, указал Корчунов, в том числе по актуальным для всего региона вопросам невоенного характера. Это “формирует пространство неопределенности и вакуума, которое будут стремиться заполнить другие игроки, прежде всего внерегиональные”, отметил он.
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РоссияАрктикаНиколай КорчуновВ миреНорвегияЗапад
 
 
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