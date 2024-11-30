https://ria.ru/20241130/posol-1986606381.html

Посол в России в Норвегии допустил возврат к сотрудничеству по Арктике

Посол в России в Норвегии допустил возврат к сотрудничеству по Арктике - РИА Новости, 30.11.2024

Посол в России в Норвегии допустил возврат к сотрудничеству по Арктике

Москва не исключает, что страны Запада вернутся к сотрудничеству с Россией по Арктике, но говорить об этом пока рано, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:29

2024-11-30T09:29

2024-11-30T09:29

россия

арктика

николай корчунов

в мире

норвегия

запад

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва не исключает, что страны Запада вернутся к сотрудничеству с Россией по Арктике, но говорить об этом пока рано, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. “Не исключаем, что здравый смысл возобладает и будет вынуждать западные страны рано или поздно вернуться к полноформатной кооперации в высоких широтах в интересах обеспечения устойчивого развития Арктического региона. Но пока об этом говорить преждевременно”, - сказал он в интервью агентству. Отсутствие полноценного всеарктического диалога ведет к снижению эффективности существующих механизмов принятия решений арктическими государствами, указал Корчунов, в том числе по актуальным для всего региона вопросам невоенного характера. Это “формирует пространство неопределенности и вакуума, которое будут стремиться заполнить другие игроки, прежде всего внерегиональные”, отметил он.

https://ria.ru/20241130/sovet-1986605068.html

россия

арктика

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россия, арктика, николай корчунов, в мире, норвегия, запад