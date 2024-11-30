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Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2024
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15:05 30.11.2024 (обновлено: 16:01 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/polsha-1986630224.html
Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии
Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2024
Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии
Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого мигранта со сломанной рукой, сообщил Государственный пограничный комитет республики. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T15:05
2024-11-30T16:01
в мире
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого мигранта со сломанной рукой, сообщил Государственный пограничный комитет республики.&quot;Мужчина был истощен и почти не разговаривал. Помимо видимых следов от избиений, у иностранца была обездвиженная рука&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что инцидент произошел 29 ноября. Беженца, которым оказался гражданин Египта, обнаружили в Свислочском районе Гродненской области. Пограничники оперативно вызвали бригаду скорой помощи, мужчину доставили в Свислочскую центральную районную больницу. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Местные власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти нападки Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент республики Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — около 400 миллионов долларов.При этом белорусские пограничники не раз заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения их тел. Как заявила в конце ноября постпред Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, за последние несколько лет Минск зафиксировал 70 смертей беженцев, которых вытеснили с территории Евросоюза.
https://ria.ru/20240929/minsk-1975299796.html
https://ria.ru/20240925/polsha-1974617123.html
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в мире, белоруссия, гродненская область, египет, евросоюз, оон
В мире, Белоруссия, Гродненская область, Египет, Евросоюз, ООН
Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии

На белорусско-польскую границу выбросили избитого мигранта со сломанной рукой

© Фото : Пограничный комитет БеларусиГражданин Египта, которого обнаружили белорусские пограничники в Свислочском районе Гродненской области
Гражданин Египта, которого обнаружили белорусские пограничники в Свислочском районе Гродненской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : Пограничный комитет Беларуси
Гражданин Египта, которого обнаружили белорусские пограничники в Свислочском районе Гродненской области
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого мигранта со сломанной рукой, сообщил Государственный пограничный комитет республики.
«

"Мужчина был истощен и почти не разговаривал. Помимо видимых следов от избиений, у иностранца была обездвиженная рука", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Минск направит данные о жестоком отношении ЕС к мигрантам
29 сентября, 02:14
Уточняется, что инцидент произошел 29 ноября. Беженца, которым оказался гражданин Египта, обнаружили в Свислочском районе Гродненской области.
Пограничники оперативно вызвали бригаду скорой помощи, мужчину доставили в Свислочскую центральную районную больницу.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Местные власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Беженец - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Польше "гражданский патруль" напал на хостел с мигрантами
25 сентября, 14:41
Все эти нападки Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент республики Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — около 400 миллионов долларов.
При этом белорусские пограничники не раз заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения их тел. Как заявила в конце ноября постпред Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, за последние несколько лет Минск зафиксировал 70 смертей беженцев, которых вытеснили с территории Евросоюза.
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Нелегалы на границе с Белоруссией забросали польских пограничников камнями
3 сентября, 10:55
 
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