Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии
На белорусско-польскую границу выбросили избитого мигранта со сломанной рукой
© Фото : Пограничный комитет БеларусиГражданин Египта, которого обнаружили белорусские пограничники в Свислочском районе Гродненской области
Гражданин Египта, которого обнаружили белорусские пограничники в Свислочском районе Гродненской области
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого мигранта со сломанной рукой, сообщил Государственный пограничный комитет республики.
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"Мужчина был истощен и почти не разговаривал. Помимо видимых следов от избиений, у иностранца была обездвиженная рука", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Уточняется, что инцидент произошел 29 ноября. Беженца, которым оказался гражданин Египта, обнаружили в Свислочском районе Гродненской области.
Пограничники оперативно вызвали бригаду скорой помощи, мужчину доставили в Свислочскую центральную районную больницу.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Местные власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
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Все эти нападки Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент республики Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — около 400 миллионов долларов.
При этом белорусские пограничники не раз заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения их тел. Как заявила в конце ноября постпред Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, за последние несколько лет Минск зафиксировал 70 смертей беженцев, которых вытеснили с территории Евросоюза.