https://ria.ru/20241130/polsha-1986630224.html

Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии

Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2024

Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии

Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого мигранта со сломанной рукой, сообщил Государственный пограничный комитет республики. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T15:05

2024-11-30T15:05

2024-11-30T16:01

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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Польские силовики выбросили на территорию Белоруссии избитого мигранта со сломанной рукой, сообщил Государственный пограничный комитет республики."Мужчина был истощен и почти не разговаривал. Помимо видимых следов от избиений, у иностранца была обездвиженная рука", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что инцидент произошел 29 ноября. Беженца, которым оказался гражданин Египта, обнаружили в Свислочском районе Гродненской области. Пограничники оперативно вызвали бригаду скорой помощи, мужчину доставили в Свислочскую центральную районную больницу. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Местные власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти нападки Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент республики Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — около 400 миллионов долларов.При этом белорусские пограничники не раз заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения их тел. Как заявила в конце ноября постпред Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, за последние несколько лет Минск зафиксировал 70 смертей беженцев, которых вытеснили с территории Евросоюза.

https://ria.ru/20240929/minsk-1975299796.html

https://ria.ru/20240925/polsha-1974617123.html

https://ria.ru/20240903/migranty-1970182245.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, гродненская область, египет, евросоюз, оон