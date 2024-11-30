https://ria.ru/20241130/poezda-1986597697.html

Действие измененной схемы движения поездов в Курской области продлили

Действие измененной схемы движения поездов в Курской области продлили - РИА Новости, 30.11.2024

Действие измененной схемы движения поездов в Курской области продлили

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) продлила измененную схему движения поездов дальнего следования по территории Курской области, сообщила... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T06:47

2024-11-30T06:47

2024-11-30T06:51

федеральная пассажирская компания

курская область

курчатов

москва

ржд

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) продлила измененную схему движения поездов дальнего следования по территории Курской области, сообщила компания. "Продлевается измененная схема движения поездов по территории Курской области. Поезд №360/359 Адлер - Калининград отправлением из Адлера с 1 декабря 2024 года по 30 января 2025 года, из Калининграда – со 2 декабря 2024 года по 31 января 2025 года, будет следовать в обход станций Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Поезд №141/142 Москва - Курск отправлением из Москвы и из Курска с 1 декабря 2024 года по 31 января 2025 года будет следовать в обход станций Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы и Лужки-Орловские. Поезд №203/204 Санкт-Петербург - Белгород отправлением из Северной столицы и обратно со 2 декабря 2024 года по 30 января 2025 года не будет останавливаться на станциях Михайловский Рудник, Льгов-Киевский и Курчатов. "Пассажиров этих поездов проинформируют об изменениях через СМС-сообщения. Возврат билетов с отмененных станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат", - добавляет ФПК. Кроме того, скоростной поезд №741/742 "Ласточка" Белгород - Москва продолжит курсировать составом из 10 вагонов.

https://ria.ru/20241129/pravitelstvo-1986393590.html

https://realty.ria.ru/20241129/khusnullin-1986366435.html

курская область

курчатов

москва

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федеральная пассажирская компания, курская область, курчатов, москва, ржд