https://ria.ru/20241130/podpole-1986610748.html

Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у порта Черноморска

Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у порта Черноморска - РИА Новости, 30.11.2024

Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у порта Черноморска

Удар был нанесен в четверг у порта Черноморска (до 2016 года носил название Ильичевск) Одесской области по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T10:45

2024-11-30T10:45

2024-11-30T16:02

черноморск

украина

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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Удар был нанесен в четверг у порта Черноморска (до 2016 года носил название Ильичевск) Одесской области по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые прибыли на Украину из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Ильичевск (ныне Черноморск), прилеты 28 ноября. <...> Из дополнительных сведений стало понятно, что удар пришелся по составу с военным грузом. <...> По предварительным данным, в составе в том числе были дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, прибывшие морским путем из румынского порта Констанца", — сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20241129/atacms-1986360683.html

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черноморск, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, румыния, atacms, storm shadow, в мире