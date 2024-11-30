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Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у порта Черноморска
Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у порта Черноморска - РИА Новости, 30.11.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у порта Черноморска
Удар был нанесен в четверг у порта Черноморска (до 2016 года носил название Ильичевск) Одесской области по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:45
2024-11-30T10:45
2024-11-30T16:02
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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Удар был нанесен в четверг у порта Черноморска (до 2016 года носил название Ильичевск) Одесской области по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые прибыли на Украину из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Ильичевск (ныне Черноморск), прилеты 28 ноября. <...> Из дополнительных сведений стало понятно, что удар пришелся по составу с военным грузом. <...> По предварительным данным, в составе в том числе были дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, прибывшие морским путем из румынского порта Констанца", — сообщил Лебедев.
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черноморск, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, румыния, atacms, storm shadow, в мире
Черноморск, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Румыния, ATACMS, Storm Shadow, В мире
Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у порта Черноморска
ВС России ударили по складу с ракетами ATACMS и Storm Shadow у порта Черноморска