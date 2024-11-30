https://ria.ru/20241130/obyski-1986664105.html

СМИ сообщили об обысках на концерте рэпера Mayot

СМИ сообщили об обысках на концерте рэпера Mayot - РИА Новости, 30.11.2024

СМИ сообщили об обысках на концерте рэпера Mayot

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками на концерт рэпера Артема Никитина, известного как Mayot, в Петербурге, у зрителей проверяют сумки в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T21:34

2024-11-30T21:34

2024-11-30T21:34

происшествия

александр бастрыкин

санкт-петербург

омон россии

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками на концерт рэпера Артема Никитина, известного как Mayot, в Петербурге, у зрителей проверяют сумки в поисках наркотиков, сообщает Telegram-канал SHOT."ОМОН с собакой появился в начале седьмого, еще до начала выступления артиста", — говорится в публикации.По данным SHOT, мероприятие проходит в питерском клубе Base, силовики заблокировали вход в клуб, а тех, кто успел попасть внутрь, не выпускают.Ранее глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. По информации из социальных сетей, на прошлой неделе после концерта рэпера Uglystephan в Санкт-Петербурге трое несовершеннолетних были госпитализированы в состоянии наркотического опьянения, также во время мероприятия произошла массовая драка.

https://ria.ru/20241123/otravlenie-1985386440.html

санкт-петербург

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин, санкт-петербург, омон россии, следственный комитет россии (ск рф)