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ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.11.2024
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив десять боеприпасов, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T00:23
2024-11-30T00:23
2024-11-30T00:23
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив десять боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на горловском направлении. Один обстрел - на докучаевском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено десять боеприпасов. По данным представительства, в результате обстрелов был ранен один мирный житель. В предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.
https://ria.ru/20241129/gorlovka-1986559079.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили десять боеприпасов по территории ДНР