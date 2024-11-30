https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986604069.html

Россия не планирует закрывать два генконсульства в Норвегии

Россия не планирует закрывать два генконсульства в Норвегии - РИА Новости, 30.11.2024

Россия не планирует закрывать два генконсульства в Норвегии

Москва на данном этапе не планирует закрывать генконсульства в Киркенесе и Баренцбурге, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:14

2024-11-30T09:14

2024-11-30T09:14

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киркенес

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва на данном этапе не планирует закрывать генконсульства в Киркенесе и Баренцбурге, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. Ранее посольство России в Норвегии заявило, что сокращает дипломатический состав по требованию норвежской стороны, в составе консульского отдела останутся всего два дипломата. Генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе сообщили о приостановке консульского приема до дальнейшего уведомления. "На севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген большое количество наших соотечественников, нуждающихся в консульском содействии. Поэтому на данном этапе закрывать наши генконсульства не планируем", - подчеркнул Корчунов. Как пояснил дипломат, Москве удалось увеличить число дипломатов в российском посольстве в Норвегии после вынужденного сокращения в октябре, РФ планирует продолжить работу в этом направлении. "Прагматичный диалог позволил нам несколько увеличить предельную численность дипломатов в загранучреждениях обеих стран. Продолжаем его в том числе в интересах обеспечения полноценной работы генконсульств в Киркенесе и Баренцбурге, в которых после сокращения дипсостава остался минимум работников", - сказал он в интервью агентству.

https://ria.ru/20240929/granitsa-1975387854.html

https://ria.ru/20241130/nato-1986599029.html

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в мире, россия, норвегия, киркенес, николай корчунов