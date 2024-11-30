https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986596269.html

Посол оценил, сколько Норвегия заработала после вытеснения российского газа

Посол оценил, сколько Норвегия заработала после вытеснения российского газа - РИА Новости, 30.11.2024

Посол оценил, сколько Норвегия заработала после вытеснения российского газа

Норвегия получила более ста миллиардов долларов сверхдоходов после отказа некоторых стран ЕС от российского газа, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T05:58

2024-11-30T05:58

2024-11-30T11:29

россия

норвегия

москва

николай корчунов

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Норвегия получила более ста миллиардов долларов сверхдоходов после отказа некоторых стран ЕС от российского газа, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике. С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 миллиардов долларов сверхдоходов. С другой стороны, Осло пошел на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений", — сказал дипломат.По словам посла, норвежские компании полностью прекратили деятельность и ушли из России. Вложения норвежского Государственного пенсионного фонда "Глобал" в акции российских компаний снизились с 3,1 миллиарда долларов в 2021 году до 140,13 миллиона по состоянию на январь 2024-го. "Двусторонняя торговля сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров. Особенно сильно пострадали норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии (в частности, "Кимек" в Киркенесе), которые под давлением властей были вынуждены отказаться от контрактов на ремонт и обслуживание российских рыболовных судов и провести массовые увольнения", — сказал Корчунов. Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20241121/norvegiya-1985095246.html

https://ria.ru/20241016/norvegiya-1978381455.html

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986373810.html

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россия, норвегия, москва, николай корчунов, владимир путин, евросоюз