Рейтинг@Mail.ru
Посол оценил, сколько Норвегия заработала после вытеснения российского газа - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 30.11.2024 (обновлено: 11:29 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986596269.html
Посол оценил, сколько Норвегия заработала после вытеснения российского газа
Посол оценил, сколько Норвегия заработала после вытеснения российского газа - РИА Новости, 30.11.2024
Посол оценил, сколько Норвегия заработала после вытеснения российского газа
Норвегия получила более ста миллиардов долларов сверхдоходов после отказа некоторых стран ЕС от российского газа, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T05:58
2024-11-30T11:29
россия
норвегия
москва
николай корчунов
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986605382_0:230:3072:1957_1920x0_80_0_0_14a9c3014c62d1dc7debdf72ee98b8a6.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Норвегия получила более ста миллиардов долларов сверхдоходов после отказа некоторых стран ЕС от российского газа, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. &quot;Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике. С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 миллиардов долларов сверхдоходов. С другой стороны, Осло пошел на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений&quot;, — сказал дипломат.По словам посла, норвежские компании полностью прекратили деятельность и ушли из России. Вложения норвежского Государственного пенсионного фонда "Глобал" в акции российских компаний снизились с 3,1 миллиарда долларов в 2021 году до 140,13 миллиона по состоянию на январь 2024-го. "Двусторонняя торговля сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров. Особенно сильно пострадали норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии (в частности, "Кимек" в Киркенесе), которые под давлением властей были вынуждены отказаться от контрактов на ремонт и обслуживание российских рыболовных судов и провести массовые увольнения", — сказал Корчунов. Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20241121/norvegiya-1985095246.html
https://ria.ru/20241016/norvegiya-1978381455.html
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986373810.html
россия
норвегия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986605382_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4fe9196736cd45cadc7b6dd9da36b724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, москва, николай корчунов, владимир путин, евросоюз
Россия, Норвегия, Москва, Николай Корчунов, Владимир Путин, Евросоюз
Посол оценил, сколько Норвегия заработала после вытеснения российского газа

Норвегия заработала более $115 миллиардов за счет вытеснения российского газа

© AP Photo / StringerРабочие возле трубопровода Baltic Pipe в Будно (Польша), ключевого маршрута транспортировки газа из Норвегии через Данию в Польшу и соседние страны
Рабочие возле трубопровода Baltic Pipe в Будно (Польша), ключевого маршрута транспортировки газа из Норвегии через Данию в Польшу и соседние страны - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Stringer
Рабочие возле трубопровода Baltic Pipe в Будно (Польша), ключевого маршрута транспортировки газа из Норвегии через Данию в Польшу и соседние страны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Норвегия получила более ста миллиардов долларов сверхдоходов после отказа некоторых стран ЕС от российского газа, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
«

"Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике. С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 миллиардов долларов сверхдоходов. С другой стороны, Осло пошел на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений", — сказал дипломат.

Норвежская полиция - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Норвегии арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
21 ноября, 22:21
По словам посла, норвежские компании полностью прекратили деятельность и ушли из России. Вложения норвежского Государственного пенсионного фонда "Глобал" в акции российских компаний снизились с 3,1 миллиарда долларов в 2021 году до 140,13 миллиона по состоянию на январь 2024-го.
"Двусторонняя торговля сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров. Особенно сильно пострадали норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии (в частности, "Кимек" в Киркенесе), которые под давлением властей были вынуждены отказаться от контрактов на ремонт и обслуживание российских рыболовных судов и провести массовые увольнения", — сказал Корчунов.
Здание посольства России в Норвегии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Москва ответит на решение Осло сократить дипсостав посольства в Норвегии
16 октября, 17:54
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Посол России в Норвегии прокомментировал увеличение помощи Украине
29 ноября, 09:53
 
РоссияНорвегияМоскваНиколай КорчуновВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала