https://ria.ru/20241130/nikolaev-1986454342.html
Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов
Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов - РИА Новости, 30.11.2024
Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов
За первые три квартала в Чувашию прибыли 757 тысяч туристов, что на 22% больше аналогичного периода 2023 года, такие цифры озвучил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T08:34
2024-11-30T08:34
2024-11-30T08:34
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
туризм
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. За первые три квартала в Чувашию прибыли 757 тысяч туристов, что на 22% больше аналогичного периода 2023 года, такие цифры озвучил в интервью РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев.При этом он подчеркнул, что в 2023 году тоже наблюдался рост турпотока – он составил 33% по сравнению с 2022 годом."Количество туристических теплоходов, которые заходят в Республику, тоже кратно выросло за последние годы. В этом году – 728 судозаходов, благодаря которым нас посетили 102,9 тысячи туристов. В прошлом году их была 91 тысяча, до этого – около 70 тысяч. В 2020 были 26,3 тысячи туристов при 213 судозаходах. То есть, рост идет достаточно приличный", – отметил Николаев.Чувашия обладает значительным туристическим потенциалом, который объединяет в себе богатое историческое и культурное наследие, разнообразные природные ландшафты, доступность транспортного сообщения и развитую инфраструктуру."Чувашская Республика является одним из лидеров по развитию медицинского туризма. К нам часто ездят лечить зубы из других регионов. Если у нас, например, два года назад было 10 тысяч человек, приехавших за медпомощью или назначениями, то в 2024 году их число перевалило уже за 13 тысяч", – рассказал Николаев.
https://ria.ru/20241129/nikolaev-1986421219.html
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олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), туризм
Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия), Туризм
Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов
Николаев: за девять месяцев текущего года Чувашию посетили 757 тысяч туристов
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. За первые три квартала в Чувашию прибыли 757 тысяч туристов, что на 22% больше аналогичного периода 2023 года, такие цифры озвучил в интервью РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев.
При этом он подчеркнул, что в 2023 году тоже наблюдался рост турпотока – он составил 33% по сравнению с 2022 годом.
"Количество туристических теплоходов, которые заходят в Республику, тоже кратно выросло за последние годы. В этом году – 728 судозаходов, благодаря которым нас посетили 102,9 тысячи туристов. В прошлом году их была 91 тысяча, до этого – около 70 тысяч. В 2020 были 26,3 тысячи туристов при 213 судозаходах. То есть, рост идет достаточно приличный", – отметил Николаев.
Чувашия обладает значительным туристическим потенциалом, который объединяет в себе богатое историческое и культурное наследие, разнообразные природные ландшафты, доступность транспортного сообщения и развитую инфраструктуру.
"Чувашская Республика является одним из лидеров по развитию медицинского туризма. К нам часто ездят лечить зубы из других регионов. Если у нас, например, два года назад было 10 тысяч человек, приехавших за медпомощью или назначениями, то в 2024 году их число перевалило уже за 13 тысяч", – рассказал Николаев.