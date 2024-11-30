https://ria.ru/20241130/nikolaev-1986454342.html

Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов

Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов - РИА Новости, 30.11.2024

Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов

За первые три квартала в Чувашию прибыли 757 тысяч туристов, что на 22% больше аналогичного периода 2023 года, такие цифры озвучил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T08:34

2024-11-30T08:34

2024-11-30T08:34

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762788999_0:1099:2000:2224_1920x0_80_0_0_6ce54082d00c4045fbb22a955df28738.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. За первые три квартала в Чувашию прибыли 757 тысяч туристов, что на 22% больше аналогичного периода 2023 года, такие цифры озвучил в интервью РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев.При этом он подчеркнул, что в 2023 году тоже наблюдался рост турпотока – он составил 33% по сравнению с 2022 годом."Количество туристических теплоходов, которые заходят в Республику, тоже кратно выросло за последние годы. В этом году – 728 судозаходов, благодаря которым нас посетили 102,9 тысячи туристов. В прошлом году их была 91 тысяча, до этого – около 70 тысяч. В 2020 были 26,3 тысячи туристов при 213 судозаходах. То есть, рост идет достаточно приличный", – отметил Николаев.Чувашия обладает значительным туристическим потенциалом, который объединяет в себе богатое историческое и культурное наследие, разнообразные природные ландшафты, доступность транспортного сообщения и развитую инфраструктуру."Чувашская Республика является одним из лидеров по развитию медицинского туризма. К нам часто ездят лечить зубы из других регионов. Если у нас, например, два года назад было 10 тысяч человек, приехавших за медпомощью или назначениями, то в 2024 году их число перевалило уже за 13 тысяч", – рассказал Николаев.

https://ria.ru/20241129/nikolaev-1986421219.html

https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986397427.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), туризм