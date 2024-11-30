Рейтинг@Mail.ru
Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/nikolaev-1986454342.html
Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов
Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов - РИА Новости, 30.11.2024
Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов
За первые три квартала в Чувашию прибыли 757 тысяч туристов, что на 22% больше аналогичного периода 2023 года, такие цифры озвучил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T08:34
2024-11-30T08:34
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762788999_0:1099:2000:2224_1920x0_80_0_0_6ce54082d00c4045fbb22a955df28738.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. За первые три квартала в Чувашию прибыли 757 тысяч туристов, что на 22% больше аналогичного периода 2023 года, такие цифры озвучил в интервью РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев.При этом он подчеркнул, что в 2023 году тоже наблюдался рост турпотока – он составил 33% по сравнению с 2022 годом."Количество туристических теплоходов, которые заходят в Республику, тоже кратно выросло за последние годы. В этом году – 728 судозаходов, благодаря которым нас посетили 102,9 тысячи туристов. В прошлом году их была 91 тысяча, до этого – около 70 тысяч. В 2020 были 26,3 тысячи туристов при 213 судозаходах. То есть, рост идет достаточно приличный", – отметил Николаев.Чувашия обладает значительным туристическим потенциалом, который объединяет в себе богатое историческое и культурное наследие, разнообразные природные ландшафты, доступность транспортного сообщения и развитую инфраструктуру."Чувашская Республика является одним из лидеров по развитию медицинского туризма. К нам часто ездят лечить зубы из других регионов. Если у нас, например, два года назад было 10 тысяч человек, приехавших за медпомощью или назначениями, то в 2024 году их число перевалило уже за 13 тысяч", – рассказал Николаев.
https://ria.ru/20241129/nikolaev-1986421219.html
https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986397427.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762788999_0:1115:2000:2615_1920x0_80_0_0_c4d258cec5ec9217f54e06733498feca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), туризм
Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия), Туризм
Николаев: в 2024 году Чувашию уже посетили более 750 тысяч туристов

Николаев: за девять месяцев текущего года Чувашию посетили 757 тысяч туристов

© Фото : Глава Чувашской РеспубликиГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : Глава Чувашской Республики
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. За первые три квартала в Чувашию прибыли 757 тысяч туристов, что на 22% больше аналогичного периода 2023 года, такие цифры озвучил в интервью РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев.
При этом он подчеркнул, что в 2023 году тоже наблюдался рост турпотока – он составил 33% по сравнению с 2022 годом.
Глава Республики Чувашия Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Николаев: онлайн-продажи в Чувашии в последние 10 лет увеличились в разы
29 ноября, 13:12
"Количество туристических теплоходов, которые заходят в Республику, тоже кратно выросло за последние годы. В этом году – 728 судозаходов, благодаря которым нас посетили 102,9 тысячи туристов. В прошлом году их была 91 тысяча, до этого – около 70 тысяч. В 2020 были 26,3 тысячи туристов при 213 судозаходах. То есть, рост идет достаточно приличный", – отметил Николаев.
Чувашия обладает значительным туристическим потенциалом, который объединяет в себе богатое историческое и культурное наследие, разнообразные природные ландшафты, доступность транспортного сообщения и развитую инфраструктуру.
"Чувашская Республика является одним из лидеров по развитию медицинского туризма. К нам часто ездят лечить зубы из других регионов. Если у нас, например, два года назад было 10 тысяч человек, приехавших за медпомощью или назначениями, то в 2024 году их число перевалило уже за 13 тысяч", – рассказал Николаев.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Николаев: первые чувашские трактора ушли на экспорт в Африку
29 ноября, 12:04
 
Олег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала