"Нелепость". В США возмутились из-за нового плана по Украине
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина не смогла эффективно использовать помощь США
Украинские бронетранспортеры. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Слова кандидата на должность советника в администрации Трампа Себастьяна Горки о возможном увеличении помощи США Украине в случае отказа России от переговоров выглядят крайне нелепо, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы открыли для них (Украины — прим. ред.) казну, они получили все системы вооружения, которые хотели. У них есть ATACAMS уже около полугода, но нет обученного персонала. У них есть истребители F-16 в течение как минимум 5 месяцев, они не смогли использовать их эффективно. Идея о том, что где-то существует целый склад, укомплектованный всем этим оборудованием, которое мы просто не отправили Украине, просто полнейшая нелепость", — заявил Джонсон.
Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор посоветовал медиаведущему и кандидату на должность советника в администрации Трампа Себастьяну Горке не путать свои фантазии с реальностью после нелестных слов о российском лидере Владимире Путине. Горка заявил, что Трамп якобы заставит Путина пойти на переговоры словами: "Либо переговоры будут сейчас, либо помощь, которую мы до сих пор оказывали Украине, будет выглядеть как пустяк".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.