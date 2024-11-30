Рейтинг@Mail.ru
"Нелепость". В США возмутились из-за нового плана по Украине - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/nelepost-1986663320.html
"Нелепость". В США возмутились из-за нового плана по Украине
"Нелепость". В США возмутились из-за нового плана по Украине - РИА Новости, 30.11.2024
"Нелепость". В США возмутились из-за нового плана по Украине
Слова кандидата на должность советника в администрации Трампа Себастьяна Горки о возможном увеличении помощи США Украине в случае отказа России от переговоров... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T21:19
2024-11-30T21:19
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715171_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_5bc193ecde3500fc7531527400dabd44.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Слова кандидата на должность советника в администрации Трампа Себастьяна Горки о возможном увеличении помощи США Украине в случае отказа России от переговоров выглядят крайне нелепо, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы открыли для них (Украины — прим. ред.) казну, они получили все системы вооружения, которые хотели. У них есть ATACAMS уже около полугода, но нет обученного персонала. У них есть истребители F-16 в течение как минимум 5 месяцев, они не смогли использовать их эффективно. Идея о том, что где-то существует целый склад, укомплектованный всем этим оборудованием, которое мы просто не отправили Украине, просто полнейшая нелепость", — заявил Джонсон.Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор посоветовал медиаведущему и кандидату на должность советника в администрации Трампа Себастьяну Горке не путать свои фантазии с реальностью после нелестных слов о российском лидере Владимире Путине. Горка заявил, что Трамп якобы заставит Путина пойти на переговоры словами: "Либо переговоры будут сейчас, либо помощь, которую мы до сих пор оказывали Украине, будет выглядеть как пустяк".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241130/obratnaya-1986653421.html
https://ria.ru/20241130/razrubit-1986645967.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715171_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_10111b2cf07cbf736ef22bac090581b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, НАТО, F-16
"Нелепость". В США возмутились из-за нового плана по Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина не смогла эффективно использовать помощь США

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Слова кандидата на должность советника в администрации Трампа Себастьяна Горки о возможном увеличении помощи США Украине в случае отказа России от переговоров выглядят крайне нелепо, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы открыли для них (Украины — прим. ред.) казну, они получили все системы вооружения, которые хотели. У них есть ATACAMS уже около полугода, но нет обученного персонала. У них есть истребители F-16 в течение как минимум 5 месяцев, они не смогли использовать их эффективно. Идея о том, что где-то существует целый склад, укомплектованный всем этим оборудованием, которое мы просто не отправили Украине, просто полнейшая нелепость", — заявил Джонсон.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Журналист предупредил об обратной стороне успехов России на Украине
Вчера, 19:16
Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор посоветовал медиаведущему и кандидату на должность советника в администрации Трампа Себастьяну Горке не путать свои фантазии с реальностью после нелестных слов о российском лидере Владимире Путине. Горка заявил, что Трамп якобы заставит Путина пойти на переговоры словами: "Либо переговоры будут сейчас, либо помощь, которую мы до сих пор оказывали Украине, будет выглядеть как пустяк".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Разрубить узел": в Британии раскрыли, с чем столкнется Трамп на Украине
Вчера, 17:49
 
В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала