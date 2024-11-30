https://ria.ru/20241130/nauka-1986400452.html

Томские ученые смогли снизить стоимость строительства в северных регионах

Томские ученые смогли снизить стоимость строительства в северных регионах - РИА Новости, 30.11.2024

Томские ученые смогли снизить стоимость строительства в северных регионах

Технологию, позволяющую снизить стоимость строительства зданий в северных регионах, разработали ученые ТГАСУ. Предлагаемый подход основан на использовании... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:00

2024-11-30T09:00

2024-11-30T14:22

наука

технологии

томский государственный архитектурно-строительный университет (тгасу)

россия

север

строительство

наука

университетская наука

российские инновации

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Технологию, позволяющую снизить стоимость строительства зданий в северных регионах, разработали ученые ТГАСУ. Предлагаемый подход основан на использовании специальных "подушек", защищающих основания строений от последствий таяния мерзлоты, сообщили в пресс-службе вуза.Проблема таяния многолетней мерзлоты на северных территориях России становится все более актуальной, вызывая деформацию и разрушение существующих зданий, рассказали ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). Для сохранения несущей способности оснований сооружений в таких условиях применяют сезонно действующие охлаждающие устройства (СОУ), устанавливаемые под землей.Несмотря на эффективность данного метода, он существенно увеличивает стоимость строительства. Иногда совокупная стоимость работ по устройству фундамента на мерзлых грунтах достигает стоимости возведения аналогичного здания в регионах, где отсутствует многолетняя мерзлота.Инженеры ТГАСУ разработали технологию, использование которой способно на постоянной основе обеспечивать тепловую защиту отмосток и всех свай-колонн (поскольку они являются "мостиками холода") специальными изоляционными фартуками.Для теплоизоляции непосредственно основания здания ученые предлагают использовать "подушки" из утеплителя толщиной до 40 сантиметров. По словам авторов разработки, вес одной "подушки" составляет всего 10-15 килограммов, благодаря чему ее легко могут перемещать даже двое рабочих."На зиму "подушки" поднимают под перекрытие, что позволяет снизить тепловые потоки. За это время грунты набирают необходимый запас холода. В конце апреля их опускают обратно под основание дома. Этот цикл повторяется ежегодно, предотвращая растепление промерзшего основания дома", — рассказал заведующий кафедрой "Архитектура гражданских и промышленных зданий" ТГАСУ Сергей Овсянников.Исследователи уверены, что с помощью предложенного ими метода можно сохранить вечную мерзлоту наиболее дешевым и экологичным способом. Зима сама сделает свое дело. По их словам, с помощью таких технологий можно не только снизить стоимость строительства, но и предотвратить деформацию и разрушение существующих зданий на северных территориях.Испытания, проведенные в лаборатории ТГАСУ, подтвердили высокую теплоизоляцию и технологичность разработанного научным коллективом вуза способа сохранения мерзлоты. Сейчас руководство вуза ведет работу по внедрению технологий на экспериментальном уровне на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. На данную систему теплоизоляции получен патент.

https://ria.ru/20230704/nauka-1881906528.html

https://ri.ria.ru/20241126/nauka-1985592609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, томский государственный архитектурно-строительный университет (тгасу), россия, север, строительство, наука, университетская наука, российские инновации, безопасность и комфорт среды, ямало-ненецкий автономный округ (янао), томск