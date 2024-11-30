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Шесть кораблей НАТО прибыли в Эстонию - РИА Новости, 30.11.2024
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20:45 30.11.2024 (обновлено: 21:52 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/nato-1986661761.html
Шесть кораблей НАТО прибыли в Эстонию
Шесть кораблей НАТО прибыли в Эстонию - РИА Новости, 30.11.2024
Шесть кораблей НАТО прибыли в Эстонию
Шесть кораблей военно-морской группы НАТО, включая британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский, прибыли в столицу Эстонии Таллин, сообщает... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T20:45
2024-11-30T21:52
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Шесть кораблей военно-морской группы НАТО, включая британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский, прибыли в столицу Эстонии Таллин, сообщает телерадиокомпания ERR. "В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke. Утром в субботу прибыли остальные корабли: флагман группы - норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison", - говорится в сообщении. Согласно сообщению телерадиокомпании, главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк заявил, что эта группа является "главным ударным кулаком" морских сил альянса, а её присутствие в эстонских водах прежде всего связано с "региональными оборонительными планами НАТО". По данным телерадиокомпании, патрульный корабль FS Commandant Blaisoт примет участие в учениях сил обороны Эстонии и её союзников "Молния" (Pikne), которые начнутся 2 декабря. Как отмечает ERR, в последний раз корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибывали в Эстонию в апреле 2023 года - тогда состоялись совместные с эстонскими ВМС учения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241122/estoniya-1985183155.html
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в мире, эстония, таллин, россия, нато
В мире, Эстония, Таллин, Россия, НАТО
Шесть кораблей НАТО прибыли в Эстонию

Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин

© Фото : U.S. NavyКорабли НАТО
Корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : U.S. Navy
Корабли НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Шесть кораблей военно-морской группы НАТО, включая британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский, прибыли в столицу Эстонии Таллин, сообщает телерадиокомпания ERR.
"В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke. Утром в субботу прибыли остальные корабли: флагман группы - норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению телерадиокомпании, главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк заявил, что эта группа является "главным ударным кулаком" морских сил альянса, а её присутствие в эстонских водах прежде всего связано с "региональными оборонительными планами НАТО".
По данным телерадиокомпании, патрульный корабль FS Commandant Blaisoт примет участие в учениях сил обороны Эстонии и её союзников "Молния" (Pikne), которые начнутся 2 декабря. Как отмечает ERR, в последний раз корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибывали в Эстонию в апреле 2023 года - тогда состоялись совместные с эстонскими ВМС учения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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