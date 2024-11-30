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На Западе задались двумя вопросами о НАТО и России - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 30.11.2024 (обновлено: 15:01 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/nato-1986607193.html
На Западе задались двумя вопросами о НАТО и России
На Западе задались двумя вопросами о НАТО и России - РИА Новости, 30.11.2024
На Западе задались двумя вопросами о НАТО и России
Ирландский журналист Чей Боуз задал вопросы о последствиях эскалации конфликта между НАТО и Россией в социальной сети Х. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T09:48
2024-11-30T15:01
специальная военная операция на украине
россия
чей боуз
нато
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз задал вопросы о последствиях эскалации конфликта между НАТО и Россией в социальной сети Х."Сколько политиков НАТО погибнет в боях, если им удастся начать войну с Россией? А сколько из вас и ваших детей погибнет в боях, если им удастся начать войну с Россией?" — спросил он.Он напомнил, что Россию надо воспринимать серьезно.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241127/merkel-1985901593.html
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россия, чей боуз, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Чей Боуз, НАТО
На Западе задались двумя вопросами о НАТО и России

Журналист Боуз раскритиковал руководство НАТО за провоцирование России

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз задал вопросы о последствиях эскалации конфликта между НАТО и Россией в социальной сети Х.
"Сколько политиков НАТО погибнет в боях, если им удастся начать войну с Россией? А сколько из вас и ваших детей погибнет в боях, если им удастся начать войну с Россией?" — спросил он.
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Он напомнил, что Россию надо воспринимать серьезно.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧей БоузНАТО
 
 
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