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Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов - РИА Новости, 30.11.2024
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03:24 30.11.2024 (обновлено: 06:08 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/nalog-1986592978.html
Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов
Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов - РИА Новости, 30.11.2024
Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов
Подходит к концу срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ – по закону их надо уплатить не позднее 1 декабря, но в этом году эта дата приходится на... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T03:24
2024-11-30T06:08
экономика
россия
курская область
оренбургская область
сергей новиков
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подходит к концу срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ – по закону их надо уплатить не позднее 1 декабря, но в этом году эта дата приходится на воскресенье, поэтому крайний срок продлен до 2 декабря, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "Джи Ар Менеджмент" (GRM) Сергей Новиков. "Первого декабря каждого календарного года в России - последний день для уплаты имущественных налогов физическими лицами", - сказал Новиков. Эксперт напомнил, что к налогам, которые надо заплатить, относятся земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан. "В связи с тем, что в 2024 году 1 декабря приходится на выходной день, срок уплаты продлен до ближайшего первого рабочего дня – 2 декабря 2024 года. Начиная с 3 декабря 2024 года на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени", - напомнил он. Узнать сумму налогов, причитающихся к уплате, можно в личном кабинете на сайте ФНС, в специальном приложении, на портале "Госуслуги" или при личном визите в МФЦ или ФНС. Кроме того, гражданам, которые не пользуются электронными услугами, налоговая служба продолжает рассылать налоговые уведомления в бумажном виде. "Уплату налога можно производить досрочно, в любой удобной для плательщика денежной форме: оплата наличными в кассе банка, в личном кабинете налогоплательщика или в мобильных приложениях банков посредством QR-кодов, указанных в налоговых уведомлениях", - уточнил эксперт. Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллионов физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.
https://ria.ru/20241118/nalogi-1984305493.html
https://ria.ru/20241102/nalog-1981449915.html
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экономика, россия, курская область, оренбургская область, сергей новиков, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Курская область, Оренбургская область, Сергей Новиков, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов

Юрист Новиков: налог на имущество физлиц необходимо заплатить до второго декабря

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение "Налоги ФЛ"
Мобильное приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подходит к концу срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ – по закону их надо уплатить не позднее 1 декабря, но в этом году эта дата приходится на воскресенье, поэтому крайний срок продлен до 2 декабря, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "Джи Ар Менеджмент" (GRM) Сергей Новиков.
"Первого декабря каждого календарного года в России - последний день для уплаты имущественных налогов физическими лицами", - сказал Новиков. Эксперт напомнил, что к налогам, которые надо заплатить, относятся земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.
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"В связи с тем, что в 2024 году 1 декабря приходится на выходной день, срок уплаты продлен до ближайшего первого рабочего дня – 2 декабря 2024 года. Начиная с 3 декабря 2024 года на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени", - напомнил он.
Узнать сумму налогов, причитающихся к уплате, можно в личном кабинете на сайте ФНС, в специальном приложении, на портале "Госуслуги" или при личном визите в МФЦ или ФНС. Кроме того, гражданам, которые не пользуются электронными услугами, налоговая служба продолжает рассылать налоговые уведомления в бумажном виде.
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"Уплату налога можно производить досрочно, в любой удобной для плательщика денежной форме: оплата наличными в кассе банка, в личном кабинете налогоплательщика или в мобильных приложениях банков посредством QR-кодов, указанных в налоговых уведомлениях", - уточнил эксперт.
Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллионов физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.
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ЭкономикаРоссияКурская областьОренбургская областьСергей НовиковФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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