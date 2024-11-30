Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов
Юрист Новиков: налог на имущество физлиц необходимо заплатить до второго декабря
Мобильное приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подходит к концу срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ – по закону их надо уплатить не позднее 1 декабря, но в этом году эта дата приходится на воскресенье, поэтому крайний срок продлен до 2 декабря, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "Джи Ар Менеджмент" (GRM) Сергей Новиков.
"Первого декабря каждого календарного года в России - последний день для уплаты имущественных налогов физическими лицами", - сказал Новиков. Эксперт напомнил, что к налогам, которые надо заплатить, относятся земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.
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"В связи с тем, что в 2024 году 1 декабря приходится на выходной день, срок уплаты продлен до ближайшего первого рабочего дня – 2 декабря 2024 года. Начиная с 3 декабря 2024 года на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени", - напомнил он.
Узнать сумму налогов, причитающихся к уплате, можно в личном кабинете на сайте ФНС, в специальном приложении, на портале "Госуслуги" или при личном визите в МФЦ или ФНС. Кроме того, гражданам, которые не пользуются электронными услугами, налоговая служба продолжает рассылать налоговые уведомления в бумажном виде.
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"Уплату налога можно производить досрочно, в любой удобной для плательщика денежной форме: оплата наличными в кассе банка, в личном кабинете налогоплательщика или в мобильных приложениях банков посредством QR-кодов, указанных в налоговых уведомлениях", - уточнил эксперт.
Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллионов физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.
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