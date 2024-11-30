https://ria.ru/20241130/naemnik-1986593945.html
Попавший в плен британский наемник показал языческие татуировки
Попавший в плен британский наемник показал языческие татуировки - РИА Новости, 30.11.2024
Попавший в плен британский наемник показал языческие татуировки
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, оказался любителем языческих символов – на видео,... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T03:50
2024-11-30T03:50
2024-11-30T09:33
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КУРСК, 30 ноя – РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, оказался любителем языческих символов – на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, он показал вытатуированный "компас викингов". О пленении Андерсона стало известно несколько дней назад. Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения. На тыльной стороне правой ладони Андерсон показал так называемый Вегвизир - рунический компас, который иначе именуют указателем пути. Оберег относится к древнейшим скандинавским символам. Согласно верованиям, он должен был наставлять человека на путь истинный, помогать найти дорогу даже в густом тумане. По этой причине оберег активно использовали моряки, охотники, путешественники, в том числе викинги. Вегвизир представляет собой восьмиконечный крест, на концах которого изображены руны. На левой груди наемника – выдержка из псалтыря: "обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их". В Курской области Андерсон оказался 15 ноября, а уже 23-го попал в плен. В разговоре с журналистами наемник признал, что ВСУ не стоило вторгаться в российский регион. По его словам, у российских Вооруженных сил "намного больше оружия, намного больше живой силы". Англичанин посоветовал не повторять его опыт, так как в лучшем случае воюющие за Киев попадут в плен и проведут около 20-30 лет в российской тюрьме.
https://ria.ru/20241129/naemnik-1986351326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Языческие татуировки британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, оказался любителем языческих символов.
На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, он показал вытатуированный "компас викингов".
На тыльной стороне правой ладони Андерсон показал так называемый Вегвизир - рунический компас, который иначе именуют указателем пути. Оберег относится к древнейшим скандинавским символам.
Вегвизир представляет собой восьмиконечный крест, на концах которого изображены руны.
Слева на груди наемника – выдержка из псалтыря: "обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их".
2024-11-30T03:50
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PT0M31S
РИА Новости
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россия, курская область, курск, в мире, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Курск, В мире, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Попавший в плен британский наемник показал языческие татуировки
Пленный наемник из Британии Андерсон оказался любителем языческих символов
КУРСК, 30 ноя – РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, оказался любителем языческих символов – на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, он показал вытатуированный "компас викингов".
О пленении Андерсона стало известно несколько дней назад. Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России
. Суд в Курске
заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины
незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области
. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения.
На тыльной стороне правой ладони Андерсон показал так называемый Вегвизир - рунический компас, который иначе именуют указателем пути. Оберег относится к древнейшим скандинавским символам. Согласно верованиям, он должен был наставлять человека на путь истинный, помогать найти дорогу даже в густом тумане. По этой причине оберег активно использовали моряки, охотники, путешественники, в том числе викинги.
Вегвизир представляет собой восьмиконечный крест, на концах которого изображены руны.
На левой груди наемника – выдержка из псалтыря: "обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их".
В Курской области Андерсон оказался 15 ноября, а уже 23-го попал в плен. В разговоре с журналистами наемник признал, что ВСУ
не стоило вторгаться в российский регион. По его словам, у российских Вооруженных сил "намного больше оружия, намного больше живой силы". Англичанин посоветовал не повторять его опыт, так как в лучшем случае воюющие за Киев
попадут в плен и проведут около 20-30 лет в российской тюрьме.