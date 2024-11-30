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Загоревшийся на проспекте Багратиона в Москве автомобиль потушили - РИА Новости, 30.11.2024
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20:49 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/moskva-1986661965.html
Загоревшийся на проспекте Багратиона в Москве автомобиль потушили
Загоревшийся на проспекте Багратиона в Москве автомобиль потушили - РИА Новости, 30.11.2024
Загоревшийся на проспекте Багратиона в Москве автомобиль потушили
Возгорание на проспекте Багратиона в Москве ликвидировано, движение в сторону области восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T20:49
2024-11-30T20:49
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Возгорание на проспекте Багратиона в Москве ликвидировано, движение в сторону области восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведомство сообщало, что на проспекте Багратиона в Москве на ходу загорелся автомобиль, движение в сторону области было перекрыто. "На текущий момент возгорание ликвидировано. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Загоревшийся на проспекте Багратиона в Москве автомобиль потушили

Движение на проспекте Багратиона в Москве восстановлено после возгорания машины

Автомобиль загорелся на проспекте Багратиона в Москве. Кадр видео очевидца
Автомобиль загорелся на проспекте Багратиона в Москве. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Автомобиль загорелся на проспекте Багратиона в Москве. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Возгорание на проспекте Багратиона в Москве ликвидировано, движение в сторону области восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведомство сообщало, что на проспекте Багратиона в Москве на ходу загорелся автомобиль, движение в сторону области было перекрыто.
«
"На текущий момент возгорание ликвидировано. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
На внутренней стороне МКАД загорелась машина
14 мая, 18:49
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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