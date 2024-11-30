https://ria.ru/20241130/moskva-1986661965.html

Загоревшийся на проспекте Багратиона в Москве автомобиль потушили

Загоревшийся на проспекте Багратиона в Москве автомобиль потушили - РИА Новости, 30.11.2024

Загоревшийся на проспекте Багратиона в Москве автомобиль потушили

Возгорание на проспекте Багратиона в Москве ликвидировано, движение в сторону области восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T20:49

2024-11-30T20:49

2024-11-30T20:49

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Возгорание на проспекте Багратиона в Москве ликвидировано, движение в сторону области восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведомство сообщало, что на проспекте Багратиона в Москве на ходу загорелся автомобиль, движение в сторону области было перекрыто. "На текущий момент возгорание ликвидировано. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/pozhar-1945979509.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы