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Экс-замминистра Минтранса отправили в СИЗО по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.11.2024
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17:50 30.11.2024 (обновлено: 17:51 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/mintrans-1986646118.html
Экс-замминистра Минтранса отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
Экс-замминистра Минтранса отправили в СИЗО по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.11.2024
Экс-замминистра Минтранса отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T17:50
2024-11-30T17:51
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Семенову А.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшем замминистре транспорта Алексее Семенове. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по части цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
https://ria.ru/20241115/yanovskiy-1983868333.html
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происшествия, москва, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Экс-замминистра Минтранса отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Суд отправил в СИЗО экс-замминистра Минтранса Семенова по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Семенову А.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
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Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшем замминистре транспорта Алексее Семенове.
Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по части цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
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