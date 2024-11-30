https://ria.ru/20241130/mintrans-1986646118.html

Экс-замминистра Минтранса отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Экс-замминистра Минтранса отправили в СИЗО по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.11.2024

Экс-замминистра Минтранса отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T17:50

2024-11-30T17:50

2024-11-30T17:51

происшествия

москва

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Семенову А.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшем замминистре транспорта Алексее Семенове. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по части цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.

https://ria.ru/20241115/yanovskiy-1983868333.html

https://ria.ru/20241113/popov-1983507954.html

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происшествия, москва, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)