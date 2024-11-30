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В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна - РИА Новости, 30.11.2024
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14:45 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/migrant-1986628476.html
В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна
В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна - РИА Новости, 30.11.2024
В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна
Мигрант в Иркутске избил дочь и вытолкнул ее из окна четвертого этажа, по решению суда он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:45
2024-11-30T14:45
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 30 ноя - РИА Новости. Мигрант в Иркутске избил дочь и вытолкнул ее из окна четвертого этажа, по решению суда он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвинение предъявлено гражданину Узбекистана. Он был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. "Обвиняемый, находясь по месту жительства в доме по улице Розы Люксембург в городе Иркутске, причинил своей 17-летней дочери телесные повреждения. После этого мужчина вытолкнул потерпевшую из окна 4-го этажа", - говорится в сообщении. Девушка с множественными переломами тела и конечностей доставлена в медицинское учреждение. В больнице она дала показания, изобличающие отца в совершении преступления. Свою вину мужчина не признал, добавили в ведомстве.
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иркутск
россия
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происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна

В Иркутске мигрант избил и скинул 17-летнюю дочь с 4-го этажа, его арестовали

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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ИРКУТСК, 30 ноя - РИА Новости. Мигрант в Иркутске избил дочь и вытолкнул ее из окна четвертого этажа, по решению суда он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвинение предъявлено гражданину Узбекистана. Он был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу.
«
"Обвиняемый, находясь по месту жительства в доме по улице Розы Люксембург в городе Иркутске, причинил своей 17-летней дочери телесные повреждения. После этого мужчина вытолкнул потерпевшую из окна 4-го этажа", - говорится в сообщении.
Девушка с множественными переломами тела и конечностей доставлена в медицинское учреждение. В больнице она дала показания, изобличающие отца в совершении преступления.
Свою вину мужчина не признал, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияИркутскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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