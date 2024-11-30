https://ria.ru/20241130/migrant-1986628476.html

В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна

В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна - РИА Новости, 30.11.2024

В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна

Мигрант в Иркутске избил дочь и вытолкнул ее из окна четвертого этажа, по решению суда он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:45

2024-11-30T14:45

2024-11-30T14:45

происшествия

иркутск

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 30 ноя - РИА Новости. Мигрант в Иркутске избил дочь и вытолкнул ее из окна четвертого этажа, по решению суда он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвинение предъявлено гражданину Узбекистана. Он был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. "Обвиняемый, находясь по месту жительства в доме по улице Розы Люксембург в городе Иркутске, причинил своей 17-летней дочери телесные повреждения. После этого мужчина вытолкнул потерпевшую из окна 4-го этажа", - говорится в сообщении. Девушка с множественными переломами тела и конечностей доставлена в медицинское учреждение. В больнице она дала показания, изобличающие отца в совершении преступления. Свою вину мужчина не признал, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240604/smert-1950530743.html

иркутск

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)