https://ria.ru/20241130/migrant-1986628476.html
В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна
В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна - РИА Новости, 30.11.2024
В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна
Мигрант в Иркутске избил дочь и вытолкнул ее из окна четвертого этажа, по решению суда он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:45
2024-11-30T14:45
2024-11-30T14:45
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 30 ноя - РИА Новости. Мигрант в Иркутске избил дочь и вытолкнул ее из окна четвертого этажа, по решению суда он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвинение предъявлено гражданину Узбекистана. Он был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. "Обвиняемый, находясь по месту жительства в доме по улице Розы Люксембург в городе Иркутске, причинил своей 17-летней дочери телесные повреждения. После этого мужчина вытолкнул потерпевшую из окна 4-го этажа", - говорится в сообщении. Девушка с множественными переломами тела и конечностей доставлена в медицинское учреждение. В больнице она дала показания, изобличающие отца в совершении преступления. Свою вину мужчина не признал, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске мигрант избил дочь и вытолкнул ее из окна
В Иркутске мигрант избил и скинул 17-летнюю дочь с 4-го этажа, его арестовали