https://ria.ru/20241130/mid-1986631441.html

В МИД ответили на заявление Исибы о решении территориальной проблемы

В МИД ответили на заявление Исибы о решении территориальной проблемы - РИА Новости, 30.11.2024

В МИД ответили на заявление Исибы о решении территориальной проблемы

Под "решением территориальной проблемы" Японии может подразумеваться только международно-правовое оформление существующих границ с Россией, заявила официальный... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T15:17

2024-11-30T15:17

2024-11-30T16:26

япония

россия

сигэру исиба

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Под "решением территориальной проблемы" Японии может подразумеваться только международно-правовое оформление существующих границ с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Во-первых, ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров. <...> Во-вторых, исходим из того, что под упомянутым премьер-министром Японии "решением территориальной проблемы" может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы с нашей страной", — приводятся ее слова на сайте ведомства.Захарова подчеркнула, что с учетом обновленной российской Конституции ни о чем другом не может идти речи. Она добавила, что Москва не раз указывала на невозможность полноценного диалога с Токио без отказа Японии от враждебного курса.Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в своей программной речи, что, несмотря на сложные отношения с Россией, его страна по-прежнему придерживается курса на "решение территориальной проблемы" и заключение мирного договора.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году).Позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и ее суверенитет над ними сомнению не подлежит.В Москве не раз отмечали, что после начала военной спецоперации на Украине Япония присоединилась к стану недружественных государств и не проявляет конструктива в двусторонних отношениях. Как заявили в МИД, в качестве ответной меры Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией и выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

https://ria.ru/20241129/kreml-1986415922.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982550989.html

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япония, россия, сигэру исиба, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире