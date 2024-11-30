В МИД ответили на заявление Исибы о решении территориальной проблемы
Захарова: решить территориальную проблему с Японией можно, лишь признав границу
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Под "решением территориальной проблемы" Японии может подразумеваться только международно-правовое оформление существующих границ с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Во-первых, ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров. <...> Во-вторых, исходим из того, что под упомянутым премьер-министром Японии "решением территориальной проблемы" может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы с нашей страной", — приводятся ее слова на сайте ведомства.
Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в своей программной речи, что, несмотря на сложные отношения с Россией, его страна по-прежнему придерживается курса на "решение территориальной проблемы" и заключение мирного договора.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году).
Позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и ее суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В Москве не раз отмечали, что после начала военной спецоперации на Украине Япония присоединилась к стану недружественных государств и не проявляет конструктива в двусторонних отношениях. Как заявили в МИД, в качестве ответной меры Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией и выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
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