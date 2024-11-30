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"Отвратительно": Маск возмутился из-за действий Великобритании - РИА Новости, 30.11.2024
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10:12 30.11.2024 (обновлено: 16:09 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/mask-1986608890.html
"Отвратительно": Маск возмутился из-за действий Великобритании
"Отвратительно": Маск возмутился из-за действий Великобритании - РИА Новости, 30.11.2024
"Отвратительно": Маск возмутился из-за действий Великобритании
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X раскритиковал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете о Великобритании на фоне критики в адрес России. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:12
2024-11-30T16:09
в мире
сша
великобритания
илон маск
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X раскритиковал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете о Великобритании на фоне критики в адрес России."Отвратительно", — прокомментировал Маск.Так он отреагировал на данные, согласно которым в России с 2008 по 2017 год осудили всего 98 человек за незаконные высказывания в интернете, в то время как в Великобритании только за один 2016 год было вынесено 1696 обвинительных приговоров подобного рода.В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что свободы слова на Западе точно нет и события последних нескольких лет это показали.
https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html
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в мире, сша, великобритания, илон маск, дмитрий песков, россия
В мире, США, Великобритания, Илон Маск, Дмитрий Песков, Россия
"Отвратительно": Маск возмутился из-за действий Великобритании

Маск назвал ситуацию с приговорами за посты в Великобритании отвратительной

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X раскритиковал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете о Великобритании на фоне критики в адрес России.
"Отвратительно", — прокомментировал Маск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Так он отреагировал на данные, согласно которым в России с 2008 по 2017 год осудили всего 98 человек за незаконные высказывания в интернете, в то время как в Великобритании только за один 2016 год было вынесено 1696 обвинительных приговоров подобного рода.
В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что свободы слова на Западе точно нет и события последних нескольких лет это показали.
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