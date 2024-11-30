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Украинского чиновника уволили за слова о жителях Мариуполя - РИА Новости, 30.11.2024
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05:21 30.11.2024 (обновлено: 07:30 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/mariupol-1986595823.html
Украинского чиновника уволили за слова о жителях Мариуполя
Украинского чиновника уволили за слова о жителях Мариуполя - РИА Новости, 30.11.2024
Украинского чиновника уволили за слова о жителях Мариуполя
Назначенный киевскими властями "мэр" Мариуполя Вадим Бойченко снял с поста своего советника Петра Андрющенко, который ранее заявил, что треть жителей города... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T05:21
2024-11-30T07:30
мариуполь
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Назначенный киевскими властями "мэр" Мариуполя Вадим Бойченко снял с поста своего советника Петра Андрющенко, который ранее заявил, что треть жителей города вернулись с Украины в Мариуполь, потому что им было "негде жить".Мариуполь был освобожден российской армией в мае 2022 года. В середине ноября Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя, уехавшие на территорию Украины, вернулись в город, так как украинские власти не помогли им решить жилищный вопрос, он также отметил, что со стороны украинских властей было полное отсутствие финансовой поддержки жителей. Об увольнении Андрющенко Бойченко написал в пятницу в своем Telegram-канале. "Официально сообщаю, что с сегодняшнего дня Петр Андрющенко покидает должность моего советника и больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета", — написал он.
https://ria.ru/20241128/film-1986326854.html
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мариуполь, украина, россия, владимир путин
Мариуполь, Украина, Россия, Владимир Путин
Украинского чиновника уволили за слова о жителях Мариуполя

Советника назначенного Киевом "мэра" Мариуполя уволили за слова о беженцах

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкМариупольский морской торговый порт
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Александр Иванов
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Мариупольский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Назначенный киевскими властями "мэр" Мариуполя Вадим Бойченко снял с поста своего советника Петра Андрющенко, который ранее заявил, что треть жителей города вернулись с Украины в Мариуполь, потому что им было "негде жить".
Мариуполь был освобожден российской армией в мае 2022 года. В середине ноября Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя, уехавшие на территорию Украины, вернулись в город, так как украинские власти не помогли им решить жилищный вопрос, он также отметил, что со стороны украинских властей было полное отсутствие финансовой поддержки жителей.
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Об увольнении Андрющенко Бойченко написал в пятницу в своем Telegram-канале.
"Официально сообщаю, что с сегодняшнего дня Петр Андрющенко покидает должность моего советника и больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета", — написал он.
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