https://ria.ru/20241130/mariupol-1986595823.html

Украинского чиновника уволили за слова о жителях Мариуполя

Украинского чиновника уволили за слова о жителях Мариуполя - РИА Новости, 30.11.2024

Украинского чиновника уволили за слова о жителях Мариуполя

Назначенный киевскими властями "мэр" Мариуполя Вадим Бойченко снял с поста своего советника Петра Андрющенко, который ранее заявил, что треть жителей города... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T05:21

2024-11-30T05:21

2024-11-30T07:30

мариуполь

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Назначенный киевскими властями "мэр" Мариуполя Вадим Бойченко снял с поста своего советника Петра Андрющенко, который ранее заявил, что треть жителей города вернулись с Украины в Мариуполь, потому что им было "негде жить".Мариуполь был освобожден российской армией в мае 2022 года. В середине ноября Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя, уехавшие на территорию Украины, вернулись в город, так как украинские власти не помогли им решить жилищный вопрос, он также отметил, что со стороны украинских властей было полное отсутствие финансовой поддержки жителей. Об увольнении Андрющенко Бойченко написал в пятницу в своем Telegram-канале. "Официально сообщаю, что с сегодняшнего дня Петр Андрющенко покидает должность моего советника и больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета", — написал он.

https://ria.ru/20241128/film-1986326854.html

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мариуполь, украина, россия, владимир путин