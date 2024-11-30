https://ria.ru/20241130/kuba-1986626343.html

Программу полетов между Россией и Кубой могут скорректировать

Программу полетов между Россией и Кубой могут скорректировать - РИА Новости, 30.11.2024

Программу полетов между Россией и Кубой могут скорректировать

Программу полетов российских авиакомпаний на Кубу и обратно могут изменить из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:14

2024-11-30T14:14

2024-11-30T18:29

россия

куба

гавана

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590735_635:1239:2074:2048_1920x0_80_0_0_850756ffcf929a6c67350e30c8dcc98a.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Программу полетов российских авиакомпаний на Кубу и обратно могут изменить из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация. "Программа полетов российских авиакомпаний между Россией и Кубой может быть скорректирована", — говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что это связано с двумя извещениями, которые выпустили кубинские авиационные власти. В Росавиации отметили, что вместе с Минтрансом и компаниями-перевозчиками ведут переговоры с республикой для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы.При этом "Аэрофлот" сообщил, что ближайшие рейсы на Кубу выполнят согласно расписанию. Авиакомпания находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также с поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации.

https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html

россия

куба

гавана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, куба, гавана, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире