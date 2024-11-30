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Программу полетов между Россией и Кубой могут скорректировать - РИА Новости, 30.11.2024
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14:14 30.11.2024 (обновлено: 18:29 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/kuba-1986626343.html
Программу полетов между Россией и Кубой могут скорректировать
Программу полетов между Россией и Кубой могут скорректировать - РИА Новости, 30.11.2024
Программу полетов между Россией и Кубой могут скорректировать
Программу полетов российских авиакомпаний на Кубу и обратно могут изменить из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:14
2024-11-30T18:29
россия
куба
гавана
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Программу полетов российских авиакомпаний на Кубу и обратно могут изменить из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация. &quot;Программа полетов российских авиакомпаний между Россией и Кубой может быть скорректирована&quot;, — говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что это связано с двумя извещениями, которые выпустили кубинские авиационные власти. В Росавиации отметили, что вместе с Минтрансом и компаниями-перевозчиками ведут переговоры с республикой для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы.При этом "Аэрофлот" сообщил, что ближайшие рейсы на Кубу выполнят согласно расписанию. Авиакомпания находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также с поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации.
https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html
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россия, куба, гавана, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Россия, Куба, Гавана, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Программу полетов между Россией и Кубой могут скорректировать

Программу полетов между Россией и Кубой могут изменить из-за дефицита топлива

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Программу полетов российских авиакомпаний на Кубу и обратно могут изменить из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация.
«

"Программа полетов российских авиакомпаний между Россией и Кубой может быть скорректирована", — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что это связано с двумя извещениями, которые выпустили кубинские авиационные власти. В Росавиации отметили, что вместе с Минтрансом и компаниями-перевозчиками ведут переговоры с республикой для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы.
При этом "Аэрофлот" сообщил, что ближайшие рейсы на Кубу выполнят согласно расписанию. Авиакомпания находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также с поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации.
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