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Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/krab-1986597851.html
Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства
Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства - РИА Новости, 30.11.2024
Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T06:50
2024-11-30T06:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили САУ Krab, артиллерийские орудия и опорные пункты с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что расположение артиллерийской установки ВСУ выявили с помощью приборов радиоэлектронной разведки и БПЛА.
https://ria.ru/20241130/tankisty-1986597514.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства

Бойцы группировки "Запад" уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили САУ Krab, артиллерийские орудия и опорные пункты с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - заявили в Минобороны РФ.
Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Экипажи танков уничтожили пункт управления БПЛА у Часова Яра
Вчера, 06:44
Уточняется, что расположение артиллерийской установки ВСУ выявили с помощью приборов радиоэлектронной разведки и БПЛА.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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