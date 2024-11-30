https://ria.ru/20241130/krab-1986597851.html

Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства

Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства - РИА Новости, 30.11.2024

Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства

Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T06:50

2024-11-30T06:50

2024-11-30T06:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985546317_0:203:3182:1992_1920x0_80_0_0_cdb61dbc1479d611e50c8aeb7249bc0d.jpg

ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили САУ Krab, артиллерийские орудия и опорные пункты с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что расположение артиллерийской установки ВСУ выявили с помощью приборов радиоэлектронной разведки и БПЛА.

https://ria.ru/20241130/tankisty-1986597514.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)