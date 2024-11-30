https://ria.ru/20241130/krab-1986597851.html
Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства
Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства - РИА Новости, 30.11.2024
Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T06:50
2024-11-30T06:50
2024-11-30T06:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и группу военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили САУ Krab, артиллерийские орудия и опорные пункты с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что расположение артиллерийской установки ВСУ выявили с помощью приборов радиоэлектронной разведки и БПЛА.
https://ria.ru/20241130/tankisty-1986597514.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства
Бойцы группировки "Запад" уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении