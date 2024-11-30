https://ria.ru/20241130/kontrol-1986671156.html

Путин уточнил порядок прохождения контроля транспортных средств

Путин уточнил порядок прохождения контроля транспортных средств - РИА Новости, 30.11.2024

Путин уточнил порядок прохождения контроля транспортных средств

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в статью 31 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T23:08

2024-11-30T23:08

2024-11-30T23:08

общество

авто

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151931/93/1519319313_0:10:3094:1750_1920x0_80_0_0_3f1c5e521fb5d5ec0bda45177e1d7f24.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в статью 31 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", касающиеся прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств по требованию должностного лица. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законодательство дополняется нормой, согласно которой контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых в рамках федерального госконтроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется рейд, обязаны по требованию проводящего рейд должностного лица обеспечить прохождение весового и габаритного контроля их транспортных средств. Установление обязанности обусловлено необходимостью исключить случаи отказа собственников и водителей транспортных средств от прохождения весогабаритного контроля по требованию сотрудников Ространснадзора.

https://ria.ru/20240204/perevozki-1925311775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)