https://ria.ru/20241130/kontrol-1986671156.html
Путин уточнил порядок прохождения контроля транспортных средств
Путин уточнил порядок прохождения контроля транспортных средств - РИА Новости, 30.11.2024
Путин уточнил порядок прохождения контроля транспортных средств
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в статью 31 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T23:08
2024-11-30T23:08
2024-11-30T23:08
общество
авто
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в статью 31 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", касающиеся прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств по требованию должностного лица. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законодательство дополняется нормой, согласно которой контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых в рамках федерального госконтроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется рейд, обязаны по требованию проводящего рейд должностного лица обеспечить прохождение весового и габаритного контроля их транспортных средств. Установление обязанности обусловлено необходимостью исключить случаи отказа собственников и водителей транспортных средств от прохождения весогабаритного контроля по требованию сотрудников Ространснадзора.
https://ria.ru/20240204/perevozki-1925311775.html
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общество, авто, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Общество, Авто, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Путин уточнил порядок прохождения контроля транспортных средств
Путин уточнил порядок весового и габаритного контроля транспортных средств