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Ким Чен Ын осудил разрешение наносить удары вглубь России

Ким Чен Ын осудил разрешение наносить удары вглубь России - РИА Новости, 30.11.2024

Ким Чен Ын осудил разрешение наносить удары вглубь России

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым осудил разрешение, которое Запад дал Украине на нанесение ударов дальнобойным РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T02:24

2024-11-30T02:24

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым осудил разрешение, которое Запад дал Украине на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).По информации агентства, Ким Чен Ын назвал такой шаг прямой военной интервенцией. "США и Запад заставили киевские власти атаковать территорию России с помощью собственного ударного оружия большой дальности. Россия должна принять меры, чтобы заставить враждебные силы заплатить цену", — заявил северокорейский лидер. Он подчеркнул поддержку усилий России по защите своей территориальной целостности от "империалистических действий гегемонии". Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в КНДР. У него запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики.Ранее официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил, что американские власти разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Он также уточнил, что атаки американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Позднее Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241121/toloraya-1984836059.html

https://ria.ru/20241120/pentagon-1984915857.html

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