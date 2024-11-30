https://ria.ru/20241130/kitay-1986610273.html

Россия и Китай завершили второй этап патрулирования в Тихом океане

Россия и Китай завершили второй этап патрулирования в Тихом океане - РИА Новости, 30.11.2024

Россия и Китай завершили второй этап патрулирования в Тихом океане

ВВС Китая и ВКС России в субботу провели второй этап 9-го совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве в западной части Тихого РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T10:38

2024-11-30T10:38

2024-11-30T10:38

китай

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тихий океан

воздушно-космические силы россии

в мире

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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. ВВС Китая и ВКС России в субботу провели второй этап 9-го совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве в западной части Тихого океана, сообщило в субботу министерство обороны КНР. "ВВС Китая и ВКС России 30 ноября завершили второй этап 9-го совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве в западной части Тихого океана", - говорится в заявлении минобороны КНР. Накануне вооруженные силы России и Китая провели патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем.

https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977876042.html

китай

россия

тихий океан

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китай, россия, тихий океан, воздушно-космические силы россии, в мире, безопасность