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Россия и Китай завершили второй этап патрулирования в Тихом океане - РИА Новости, 30.11.2024
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10:38 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/kitay-1986610273.html
Россия и Китай завершили второй этап патрулирования в Тихом океане
Россия и Китай завершили второй этап патрулирования в Тихом океане - РИА Новости, 30.11.2024
Россия и Китай завершили второй этап патрулирования в Тихом океане
ВВС Китая и ВКС России в субботу провели второй этап 9-го совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве в западной части Тихого РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:38
2024-11-30T10:38
китай
россия
тихий океан
воздушно-космические силы россии
в мире
безопасность
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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. ВВС Китая и ВКС России в субботу провели второй этап 9-го совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве в западной части Тихого океана, сообщило в субботу министерство обороны КНР. "ВВС Китая и ВКС России 30 ноября завершили второй этап 9-го совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве в западной части Тихого океана", - говорится в заявлении минобороны КНР. Накануне вооруженные силы России и Китая провели патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем.
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китай, россия, тихий океан, воздушно-космические силы россии, в мире, безопасность
Китай, Россия, Тихий океан, Воздушно-космические силы России, В мире, Безопасность
Россия и Китай завершили второй этап патрулирования в Тихом океане

ВС России и Китая провели 2-й этап патрулирования в западной части Тихого океана

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. ВВС Китая и ВКС России в субботу провели второй этап 9-го совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве в западной части Тихого океана, сообщило в субботу министерство обороны КНР.
"ВВС Китая и ВКС России 30 ноября завершили второй этап 9-го совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве в западной части Тихого океана", - говорится в заявлении минобороны КНР.
Накануне вооруженные силы России и Китая провели патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем.
Учения ВС России и НОАК в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Российские и китайские корабли отработали отражение атаки в Тихом океане
14 октября, 05:02
 
КитайРоссияТихий океанВоздушно-космические силы РоссииВ миреБезопасность
 
 
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